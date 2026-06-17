Departamento de Estado busca ayudar a la madre de Vozinha, arquero de Cabo Verde para que pueda verlo jugar en el Mundial

El Departamento de Estados de Estados Unidos anunció que está intentando “ayudar” a la madre del arquero de la selección de fútbol de Cabo Verde, Vozinha, con los servicios de la visa.

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Tras el encuentro de la Copa Mundial de Fútbol entre España y Cabo Verde donde el juego termino en un sorpresivo empate, el jugador expresó su emoción por estar en el torneo, pero también entre lágrimas confesó que su madre no pudo asistir al partido porque no podía pagar la tarifa para obtener una visa.

“Ella no logró estar aquí por la visa (…) el dinero que tenemos que pagar por la visa (…) No lo logramos a tiempo, y me gustaría que estuviera aquí”, expresó Vozinha, de 40 años, a los periodistas después del partido.

Cabe resaltar que Cabo Verde es una de las naciones que están obligados por el Gobierno de Trump a pagar una cuota de aproximadamente 15.000 dólares, debido a las denuncias de altas tasas de estancia ilegal tras expiración de visa.

Ante el conmovedor momento, un funcionario del Departamento de Estado señaló que la tarifa anteriormente señalada esta eximida para “todos los familiares de los jugadores”.

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“El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene registro de que esta persona haya solicitado una visa. Todos los familiares de los jugadores son elegibles para exenciones de cuota de visa, y el Departamento está contactando activamente a la familia de este jugador para ayudar con los servicios de visa”, concluyó.

De acuerdo con CNN, una fuente cerca al suceso dijo que la madre de Vozinha actualmente no tiene un pasaporte activo y está en proceso para obtener uno.