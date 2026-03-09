NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Guardianes de la Revolución de Irán responden a Trump y afirman que son ellos los que decidirán "el fin de la guerra"

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Esto se da tras las declaraciones que dio el presidente Trump al afirmar a CBS News que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado".

Este lunes los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que serán ellos quienes decidirán "el fin de la guerra", tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por medio de un comunicado publicado por varios medios iraníes, aseguraron que "seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra".

Además, el portavoz de los Guardianes de la Revolución iraníes señaló que "la ecuación y el estatus futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. Las fuerzas norteamericanas no pondrán fin a la guerra".

El líder republicano aseveró este lunes que Estados Unidos "podría hacer mucho" respecto al estrecho de Ormuz, el cual es un paso marítimo estratégico vital situado en Medio Oriente, entre el sur de Irán y la península de Musandam en Omán y los Emiratos Árabes Unidos.

o

Además, el presidente norteamericano amenazó al régimen iraní ante la posibilidad de que bloquee la vía fluvial.

"Ya han disparado todo lo que tenían a su alcance, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país... Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre", advirtió en ese mismo espacio.

En esa misma entrevista, Trump resaltó que el conflicto con Irán está "prácticamente terminado" y expresó que "Irán no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones".

Esta nueva advertencia se da un día después de que el régimen de Irán anunciara que Mojtaba Jamenei fue elegido el líder del régimen iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei.

