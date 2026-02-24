Caso Diana Ospina: luego de varias horas de angustia, la mujer apareció con vida en Bogotá

Tras una angustiante búsqueda de más de 24 horas, se confirmó que la mujer identificada como Diana Ospina, apareció con vida en Bogotá la noche del pasado lunes.

Contexto del caso: La diseñadora de modas desapareció en la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de la reconocida discoteca Theatron, ubicada en Chapinero, y abordar un taxi.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad se evidencia el momento exacto en que Diana Lorena Ospina, de 35 años, fue interceptada al llegar a su vivienda en el barrio Santa María del Lago, Bogotá.

Tras salir del establecimiento nocturno en Chapinero y abordar un taxi, la mujer alcanzó a llegar a la puerta de su residencia.

Horas más tarde, también en video, quedó registrado el momento en que Ospina fue hallada sana y salva, aunque desorientada, en el sector del CAI Mirador.

De acuerdo con las primeras versiones, Ospina no habría sufrido abuso físico, pero sí fue víctima de robo.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad investigan el presunto secuestro bajo la modalidad de "paseo millonario".

En ese sentido, las autoridades sospechan sobre la participación de al menos cuatro delincuentes y dos taxis involucrados en la retención.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el reencuentro de la mujer con su familia.