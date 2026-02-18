NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Jhon Arias con la selección Colombia - Foto: EFE
Difunden imágenes de la primera práctica de Jhon Arias con su nuevo equipo en Brasil tras regreso de Inglaterra

febrero 18, 2026
Por: Natalya Baquero González
Al colombiano se le vio muy activo durante su primer entrenamiento con el Verdao.

El futbolista colombiano Jhon Arias, quien hace unos días arribó a territorio brasileño, tras su discreto paso por Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, ya se encuentra bajo las órdenes del entrenador Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, nuevo equipo del extremo cafetero.

Por medio de sus redes sociales, el Verdão dio a conocer que Arias realizó su primera práctica de entrenamiento con sus nuevos compañeros de club, lo cual abre las expectativas a un posible debut para el juego por los cuartos de final del Campeonato Paulista ante el Capivariano el próximo sábado 21 de febrero.

“¡Integrada y en el campo! Jhon Arias participó a tiempo completo en su primer entrenamiento con el grupo Alviverde”, expresó Palmeiras en sus redes sociales.

En las imágenes compartidas por el club brasileño, se le ve al colombiano practicar de manera activa durante el entrenamiento dirigido por el técnico Abel Ferreira, de quien el nacido en Chocó espera ganarse la confianza.

El entrenador, tras la presentación oficial del extremo cafetero, dejó ver que Arias debe ganarse un lugar dentro del equipo, ya que actualmente cuenta con una nómina competitiva.

“Está difícil entrar en el equipo hoy. El equipo está bien y no le doy la camiseta a nadie, no se juega por nombre. Estoy contento con el fichaje de la presidenta. Nos va a ayudar, pero será difícil que entre en el equipo”, dijo Ferreira en su momento.

Por su parte, Arias, tras su presentación oficial, el pasado viernes 13 de febrero, dejó claro cuál fue el principal motivo por el cual aceptó la oferta del Verdão, tras su paso por el Wolves de Inglaterra, donde jugó cerca de seis meses. “Tenía ese deseo de volver para ser campeón, de volver a tener un gran nivel, de estar en el Mundial y Palmeiras es el club que me brinda esa garantía”, indicó.

Temas relacionados:

Jhon Arias

Palmeiras

Entrenamiento

Colombiano

