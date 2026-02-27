"La cadena perpetua está sobre la mesa con Maduro, especialmente si va a juicio": exfiscal del caso de Alex Saab habló en NTN24 sobre el destino jurídico del dictador venezolano en EE. UU.

Kurt Lunkenheimer, exfiscal del caso de Alex Saab en Estados Unidos, se refirió en NTN24 a la situación del señalado testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, así como a la situación de otros funcionarios del régimen chavista en Venezuela.

Saab, quien fue liberado por Washington en un intercambio con el régimen chavista, al parecer se encuentra detenido en Venezuela tras la captura de Maduro en una operación militar norteamericana en Caracas.

VEA TAMBIÉN Abogado de Maduro pide desestimar cargos en su contra ante la imposibilidad para pagar su defensa por las sanciones OFAC o

Lunkenheimer descartó que el señalado testaferro se encuentre en territorio norteamericano, aunque se desconoce actualmente su paradero.

En cuanto al futuro de Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista por quien Estados Unidos mantiene activa una millonaria recompensa, el exfiscal señaló que “debe enfrentar los cargos ante la justicia”.

“Él es un mal actor… Creo que habría que llevarlo a los Estados Unidos para enfrentar los crímenes. Y es difícil, no sé si Delcy (Rodríguez) va a sobrevivir tratando de intercambiarlo”, señaló.

VEA TAMBIÉN "Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha o

Lunkenheimer dijo sobre el caso de Saab y su posible extradición que tendría que enfrentar a la justicia bajo un nuevo cargo, ya que fue perdonado: “Tendría que ser un cargo principal nuevo (...) potencialmente podría haber otra forma de soborno, de lavado”, comentó.

Y añadió que “el presidente Donald Trump ha ejercido mucha presión sobre Venezuela para que cambie”.

“Extrajeron a un jefe de Estado que ahora está detenido pendiente de un juicio (…) Creo que sacar de nuevo hacia Estados Unidos a Alex Saab con nuevos cargos, es potencialmente un hecho de mayor presión para primero sentenciar a Nicolás Maduro ya su esposa en un juicio porque podría tener mucha información”, argumentó.

Finalmente, el exfiscal se refirió destino jurídico del dictador venezolano en Estados Unidos e indicó que “la cadena perpetua está sobre la mesa con Maduro, especialmente si va a juicio”.