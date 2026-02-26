NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Futbolistas

Sebastián Villa se refirió al tenso cruce que tuvo con su compatriota Santiago Arias durante el partido que enfrentó Rivadavia ante Independiente: "el fútbol argentino se juega con mucha fricción"

febrero 26, 2026
Por: Diana Pérez
Sebastián Villa | Foto: AFP
Sebastián Villa | Foto: AFP
Mucho se dijo del cruce que tuvieron los dos colombianos; sin embargo, fue el mismo Sebastián Villa el encargado de hablar de la situación.

Hace unos días, durante la sexta jornada de la Primera División de Argentina, se dio un duelo de colombianos en el partido que enfrentó Independiente Rivadavia contra Independiente.

En ambos equipos hay presencia colombiana. Para Rivadavia juega el delantero cafetero Sebastián Villa; mientras que en Independiente se encuentra el lateral derecho Santiago Arias.

Sin embargo, durante el compromiso los colombianos tuvieron un fuerte cruce, en el que el árbitro tuvo que intervenir para que la situación no escalara y llegara a mayores.

Durante el minuto 11 del encuentro, Villa recibe un balón, pero Arias le impide el paso y manda la pelota al lateral para volver a su posición. Cuando Arias se dispone a recoger el balón para hacer el saque lateral, Villa se acerca y lo empuja.

Pero el cruce no terminó ahí, porque cuando un compañero de Sebastián toma el balón que le corresponde para el saque lateral, Arias choca con Villa, quien se quedó parado esperándolo y luego vuelve a empujarlo.

o

Ante esto, el árbitro del encuentro se metió tomando al lateral de la selección Colombia hacia un lado y pidiéndole al artillero de Rivadia que se calme.

Mucho se dijo del cruce que tuvieron los dos colombianos; sin embargo, fue el mismo Sebastián Villa el encargado de hablar de la situación.

En entrevista con ESPN explicó que el cruce que tuvo con Santiago Arias fue "algo del fútbol" y que "nosotros somos colombianos. Él también fue por la pelota porque nos iban ganando 2-1 y yo quería revertir la situación".

"Para nadie es un secreto que el fútbol argentino se juega con mucha fricción. Después nos dimos la mano; es una jugada que queda ahí en la cancha y no pasa nada", agregó.

No obstante, sus explicaciones no han convencido a muchos internautas, quienes lo acusan de siempre tener este tipo de actitudes y de seguir siendo ignorado por Néstor Lorenzo para la 'Tricolor'.

"Por eso es que no te convocan", "Santi es un caballero, éste es un Gamin", "¿Quién es villa? Solo Arias tremendo caballero el man", "Con esto que pasó, se comprueba que no está a la altura de una selección Colombia", "Santiago Arias es uno de los referentes de la selección lleva muchos años con la selección, es una falta de respeto", son algunos de los comentarios.

Temas relacionados:

Futbolistas

Fútbol argentino

Colombianos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios FC - Foto: AFP
Millonarios

Fabián Bustos, el técnico argentino que asumirá la dirección técnica de Millonarios: ¿quién es y qué retos tiene con el conjunto capitalino?

Jugadoras de las selecciones de Venezuela y Colombia en el Sudamericano Sub-20 (F) - Fotos: EFE
Sudamericano Sub 20

Venezuela y Colombia se juegan sus últimas cartas para clasificarse a la próxima Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Polonia

Luis Javier Suárez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

“Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones": Luis Javier Suárez sobre Colombia de cara a la Copa del Mundo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
David Vallenilla, padre del joven David José Vallenilla - EFE
Ley de Amnistía

"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

Elon Musk y Jeff Bezos | Foto AFP
Luna

Jeff Bezos frena el turismo espacial de Blue Origin y entra a la competencial Lunar con SpaceX, empresa de Musk

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

Trump anuncia un "10% de aranceles globales" a todas las importaciones como respuesta a la decisión de la Corte Suprema

Fabián Bustos, nuevo entrenador de Millonarios FC - Foto: AFP
Millonarios

Fabián Bustos, el técnico argentino que asumirá la dirección técnica de Millonarios: ¿quién es y qué retos tiene con el conjunto capitalino?

Agente de la Policía Nacional de España - Foto de referencia: EFE
España

Árbitro del fútbol español se encuentra bajo investigación por presunta agresión sexual a una dama de compañía haciéndose pasar por un agente de la Policía

Buque petrolero llega a Cuba - Foto EFE
Departamento del Tesoro

Departamento del Tesoro de EE. UU. permitirá venta de crudo venezolano a Cuba bajo condiciones que excluyen a las instituciones del régimen castrista

El líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez la libertad de los presos políticos / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre