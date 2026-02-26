Sebastián Villa se refirió al tenso cruce que tuvo con su compatriota Santiago Arias durante el partido que enfrentó Rivadavia ante Independiente: "el fútbol argentino se juega con mucha fricción"

Hace unos días, durante la sexta jornada de la Primera División de Argentina, se dio un duelo de colombianos en el partido que enfrentó Independiente Rivadavia contra Independiente.

En ambos equipos hay presencia colombiana. Para Rivadavia juega el delantero cafetero Sebastián Villa; mientras que en Independiente se encuentra el lateral derecho Santiago Arias.

Sin embargo, durante el compromiso los colombianos tuvieron un fuerte cruce, en el que el árbitro tuvo que intervenir para que la situación no escalara y llegara a mayores.

Durante el minuto 11 del encuentro, Villa recibe un balón, pero Arias le impide el paso y manda la pelota al lateral para volver a su posición. Cuando Arias se dispone a recoger el balón para hacer el saque lateral, Villa se acerca y lo empuja.

Pero el cruce no terminó ahí, porque cuando un compañero de Sebastián toma el balón que le corresponde para el saque lateral, Arias choca con Villa, quien se quedó parado esperándolo y luego vuelve a empujarlo.

Ante esto, el árbitro del encuentro se metió tomando al lateral de la selección Colombia hacia un lado y pidiéndole al artillero de Rivadia que se calme.

Mucho se dijo del cruce que tuvieron los dos colombianos; sin embargo, fue el mismo Sebastián Villa el encargado de hablar de la situación.

En entrevista con ESPN explicó que el cruce que tuvo con Santiago Arias fue "algo del fútbol" y que "nosotros somos colombianos. Él también fue por la pelota porque nos iban ganando 2-1 y yo quería revertir la situación".

"Para nadie es un secreto que el fútbol argentino se juega con mucha fricción. Después nos dimos la mano; es una jugada que queda ahí en la cancha y no pasa nada", agregó.

No obstante, sus explicaciones no han convencido a muchos internautas, quienes lo acusan de siempre tener este tipo de actitudes y de seguir siendo ignorado por Néstor Lorenzo para la 'Tricolor'.

"Por eso es que no te convocan", "Santi es un caballero, éste es un Gamin", "¿Quién es villa? Solo Arias tremendo caballero el man", "Con esto que pasó, se comprueba que no está a la altura de una selección Colombia", "Santiago Arias es uno de los referentes de la selección lleva muchos años con la selección, es una falta de respeto", son algunos de los comentarios.