Guyana advierte sobre la amenaza regional del “crimen transnacional y el narcoterrorismo” y se comprometió a trabajar con sus socios para enfrentar al Cartel de los Soles

Por medio de un comunicado compartido por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se conoció la posición de Guyana frente a la amenaza que representa el incremento de crimen transnacional causado por parte de los grupos “narco-terroristas”.

En el oficio, las autoridades del país sudamericano señalan que las actividades realizadas por estos grupos criminales alteran la tranquilidad y vulneran la seguridad del territorio.

“El Gobierno de la República Cooperativa de Guyana observa con grave preocupación la amenaza a la paz y la seguridad en la región que representa el crimen organizado transnacional y el narco-terrorismo”, se lee en el comunicado.

Asimismo, manifiestan la su preocupación por el accionar de grupos como el “Cartel de los Soles de Venezuela”, el cual ha sido catalogado por parte de varios gobiernos del continente como una organización terrorista, la cual señala que tiene “la capacidad de sobrepasar a las instituciones estatales, socavar la democracia, corromper el Estado de derecho y amenazar la dignidad humana y el desarrollo”.

Frente a esto, la administración del presidente Mohamed Irfaan Ali resalta la importancia del trabajo en conjunto, tanto entre países de la región como de otras partes del mundo, para “combatir eficazmente esta amenaza”.

Para finalizar, el estado de Guyana demostró su disposición y compromiso para ayudar y enfrentar el crimen organizado transnacional con el objetivo de poder salvaguardar la paz y la tranquilidad del territorio y sus habitantes.

“Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios bilaterales para encontrar soluciones significativas y apoyaremos las iniciativas regionales y mundiales destinadas a desmantelar las redes criminales a fin de salvaguardar nuestra seguridad compartida”, se lee en el oficio publicado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.