Comando Sur publica foto del portaviones Gerald Ford en una isla del Caribe

En medio de la escalada entre la Casa Blanca y Miraflores, el portaviones Gerald Ford de Estados Unidos llegó a las Islas Vírgenes, demarcación que se encuentra a 1100 kilómetros del territorio venezolano.

En una foto se ve a la mega embarcación acercarse al mencionado archipiélago situado en el mar Caribe.

Información del Comando Sur corrobora que el Gerald R. Ford, actualmente desplegado en el Caribe, llegó a St. Thomas, Islas Vírgenes de EE. UU., para una visita al puerto programada.

La visita de Gerald R. Ford a St. Thomas, es la primera al puerto desde que ingresó al Comando Sur de los EE. UU. en apoyo de la ‘Operación Lanza del Sur’.

Al respecto, el Contralmirante Paul Lanzilotta, comandante del Grupo de Ataque 12 del portaviones, indicó: "Los soldados de nuestro equipo han sido extremadamente adaptables, tomando nuestra tarea del Comando Sur de EE. UU. como prioridad número uno, haciendo su parte para apoyar la defensa de nuestra patria".

Luego, expresó: "Nuestra visita al puerto de St. Thomas nos brinda el descanso y la recuperación que necesitamos para continuar la misión de defender la ley y el orden en todo el hemisferio occidental en apoyo de las prioridades del presidente (trump)".

El Grupo de Ataque de Portaviones Gerald R. Ford transitó por el Pasaje de Anegada y entró en el mar Caribe el 16 de noviembre de 2025.

Como parte del despliegue militar, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, tiene como objetivo desmantelar redes criminales que explotan las fronteras y dominios marítimos compartidos con Estados Unidos.

Esta visita del portaviones Gerald Ford de Estados Unidos a las Islas Vírgenes se da bajo un contexto de máxima presión ejercida por la administración Trump sobre la dictadura de Maduro.