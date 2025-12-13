NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Rolón, quien acompañó a María Corina Machado a la entrega del premio Nobel de Paz, aseveró que ese pequeño grupo solo buscaba sabotear el evento, pero se vieron opacados por los millones que acompañaron a la líder política.

María Corina Machado sigue en Oslo tras hablar con los reyes de Noruega concedió una entrevista exclusiva a nuestro enviado especial Andrés Gil en la que dijo que Maduro tiene salir del poder de Venezuela con o sin negociación.

Además, le envió un grato mensaje a todos los colombianos tras haber recibido a millones de venezolanos tras la presión de todos estos años del régimen madurista.

o

José Rolón, coordinador regional en el estado Vargas de Vente Venezuela, el movimiento de María Corina Machado, a quien estuvo acompañando en Oslo en la entrega del premio Nobel de la Paz, habló en NTN24 acerca de lo que significa este premio para los venezolanos.

Este reconocimiento es más que a una persona en particular o a una líder es un reconocimiento a toda una nación y a los millones de venezolanos que siguen resistiendo los ataques de la dictadura y que entienden que no es un proceso fácil, pero nos va a llevar a la libertad”, señaló.

También habló de la visión que ahora tiene el mundo de lo que está pasando en Venezuela: “Si hay algo en lo que todos coincidimos es que en Venezuela hay una dictadura, ya la comunidad internacional ha visto los sacrificios que hemos tenido que enfrentar los venezolanos por culpa del régimen”.

Por último, habló de los protestantes que cuestionaron la entrega del premio Nobel de Paz a María Corina Machado: “Un grupo de personas que se manifestó en Noruega eran pagadas por el régimen de Maduro para interferir o sabotear el evento porque así actúan, pero era una pequeña minoría que no se sintió y se vio opacada por los cientos de venezolanos que acompañaron a María Corina Machado”.

