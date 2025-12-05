NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Selección Colombia

Estas son las sedes en las que la selección Colombia jugaría la fase de grupos del Mundial 2026: varias no requieren de visa

diciembre 5, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia en Elimiantorias Sudamericanas - Foto: EFE /Visa a EE. UU. - Foto: Canva
Incluso la Tricolor podría debutar por fuera de Estados Unidos y Canadá, por lo que los aficionados podrían asistir al encuentro sin necesidad de visa.

La selección Colombia conoció este viernes el grupo que conformará en el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y contará por primera vez con 48 selecciones.

A los dirigidos por Néstor Lorenzo les correspondió el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y la llave del repechaje que saldrá entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica. Esta última selección que accederá a esa zona se conocerá en la fecha de la FIFA de marzo de 2026.

Si bien la FIFA no ha confirmado las sedes de cada uno de los encuentros, desde hace más de un año dio a conocer el calendario de los encuentros y las posibles sedes para cada grupo.

En ese sentido, Colombia debutará el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán; las sedes de dicho encuentro podrían ser Ciudad de México o Houston, teniendo en cuenta que al Grupo K le corresponden cuatro sedes ya asignadas.

Lo que podría variar en este caso es qué juego de cada grupo podría ir a cuál sede.

En medio de la preocupación de los aficionados por no poder viajar a Estados Unidos y Canadá por el requisito de visa, el sorteo de este viernes arrojó la posibilidad de que Colombia pueda disputar sus encuentros en dos ciudades mexicanas.

Además de Ciudad de México, la otra ciudad mexicana que corresponde al grupo K es Guadalajara. Por lo que la Tricolor podría disputar hasta dos encuentros en ciudades mexicanas.

Las otras dos sedes corresponden a ciudades estadounidenses como lo son Atlanta o Miami.

En conclusión, Colombia disputará sus tres encuentros de la fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara, Houston, Atlanta o Miami.

En dos de las tres jornadas, Colombia podría tener como sede asignada a Ciudad de México o Guadalajara. En el partido inaugural, como se mencionó anteriormente, podría ser Ciudad de México, y en el segundo encuentro, ante la selección clasificada por repechaje, en Guadalajara o Houston.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Fútbol

Mundial 2026

Selección de Portugal

Ciudad de México

visas

Guadalajara

