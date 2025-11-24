NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Murió a los 81 años músico considerado como la figura más influyente del reggae después de Bob Marley

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Jimmy Cliff - Foto AFP
Jimmy Cliff - Foto AFP
El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la nación isleña hacía una pausa para honrar a Cliff.

La estrella jamaiquina del reggae Jimmy Cliff, quien contribuyó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural global, falleció a los 81 años, anunció su esposa el lunes (24) en un mensaje en redes sociales.

"Con profunda tristeza les comunico que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía", escribió su esposa, Latifa Chambers, en su cuenta oficial de Instagram.

"Agradezco a su familia, amigos, colegas artistas y compañeros de trabajo que compartieron su camino con él. A todos sus fans de todo el mundo, quiero que sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera", puntualizo.

Durante más de cuatro décadas, Cliff escribió e interpretó canciones que fusionaron el reggae con su sensibilidad por el folk, el soul, el ska y el rock, y abordó temas como la política, la pobreza, la injusticia y las protestas contra la guerra.

Cliff, multiinstrumentista e intérprete de éxitos como "You Can Get It If You Really Want" y "The Harder They Come", es considerado la figura más influyente del reggae después del fallecido Bob Marley, con quien colaboró al principio de su carrera.

Cliff se hizo muy popular con la exitosa película de 1972 "The Harder They Come", protagonizada por él y basada en parte en sus experiencias de crecer en la pobreza, presentándolo a él y a la música reggae a un público global.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró que la nación isleña hacía una pausa para honrar a Cliff, "un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo".

"Su música ayudó a la gente en tiempos difíciles, inspiró a generaciones y contribuyó a forjar el respeto global del que goza la cultura jamaiquina hoy en día", añadió Holness.

"¡Que tengas un buen día, Jimmy Cliff! Tu legado sigue vivo en cada rincón de nuestra isla y en los corazones del pueblo jamaicano", dijo.

