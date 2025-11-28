NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Toni Kroos

El emotivo discurso de Toni Kroos al ser reconocido con importante distinción en el Santiago Bernabéu: “mi mundo de futbolista no es un mundo normal”

noviembre 28, 2025
Por: Diana Pérez
Toni Kroos junto al presidente del Real Madrid Florentino Pérez y Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania | Foto: EFE
El exfutbolista alemán Toni Kroos fue reconocido este viernes con la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania de las manos del presidente del país, Franz-Walter Steinmeier.

En el Palco de Honor del mítico estadio Santiago Bernabéu, el exfutbolista del Real Madrid estuvo acompañado por su familia merengue como el director general del club, José Ángel Sánchez, el director de Relaciones Institucionales, Emilio, Butragueño, el director de Fútbol Santiago Solari, Roberto Carlos, el técnico del Castilla, Álvaro Arbeloa.

A la ceremonia también acudió el actual entrenador del conjunto blanco Xabi Alonso y sus excompañeros Antonio Rüdiger y Federico Valverde.

Allí, Kroos aprovechó para enviar un emotivo mensaje en el que afirmó que los futbolistas tienen que “ayudar” a los menos afortunados.

Para romper un poco el hielo, Toni bromeó sobre cuál sería el idioma en el que tendría que dar su discurso de agradecimiento, decantándose por el alemán.

“Tenía un poco de dudas en que idioma hago el discurso, pero Xabi no tendrá problemas en alemán”, empezó diciendo.

El mediocampista comentó que desde que se entero que iba a ser condecorado se informó sobre quienes más habían recibido este reconocimiento.

Kroos afirmó que “los éxitos deportivos no son el único motivo para recibirlo, pero el mejor lugar para esta entrega es este porque está ha sido mi casa los últimos 10 años y siempre lo será”.

El exfutbolista hizo énfasis en que: “me gustaría dejar un poco de lado el aspecto futbolístico, porque una cosa son los éxitos deportivos y otra la responsabilidad de ser conocido”.

“Hace tiempo entendí que, además de ser futbolista, también tienes la responsabilidad de transmitir estos valores. Esta fundación, que existe hace diez años, siempre me ha ayudado mucho a mantener los pies en el suelo”, agregó.

El experimentado jugador señaló: “sabiendo, obviamente, que mi mundo de futbolista no es un mundo normal”.

En el evento, Kroos fue alabado por el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien aseguró que es más que sus logros como futbolista.

“Usted no se convirtió en leyenda solo por sus éxitos deportivos. También fue, y es, su manera simpática y serena de comportarse dentro y fuera del campo lo que le ha convertido en un modelo para muchos jóvenes talentos y aficionados al deporte”, afirmó el mandatario.

Mientras que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, destacó que es un referente de los valores que representan al club en el mundo.

Y que ha ayudado al conjunto merengue a “engrandecer el nexo entre los dos países y se ha ganado el respeto de este país”.

