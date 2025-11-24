NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Desde la península de Paraguaná hasta la isla de Margarita, los aviones militares estadounidenses hicieron un vuelo realmente cercano, en momentos de máxima presión de EE. UU. al régimen de Maduro.

Este lunes, apenas horas después de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, se registró uno de los sobrevuelos de Estados Unidos más cercanos a territorio venezolano desde que inició el histórico despliegue militar de este país en el Caribe sur.

Un bombardero B-52 y al menos tres aviones de guerra FA-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron a una distancia muy corta en términos aéreos a la Costa de Venezuela.

o

El B-52, que partió desde la base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte, recorrió Estados Unidos de norte a sur y cruzó el Golfo de México con sus transpondedores apagados.

Luego, los encendió en el Caribe, al norte de Aruba y Curazao, donde tomó rumbo hacia Venezuela e inició un sobrevuelo a pocos kilómetros de la península de Paraguaná, estado Falcón.

Desde allí continuó en paralelo a pocos kilómetros de la costa venezolana, transitando entre el área continental del país y la isla La Orchila, también muy cerca de la isla La Tortuga.

Aproximadamente a las 5:21 hora de la Costa Este, la aeronave y sus escoltas se ubicaron cerca de Maiquetía, el aeropuerto internacional que sirve a Caracas.

Cabe destacar que el B-52 es un bombardero estratégico conocido por su capacidad de transportar tanto armamento nuclear como convencional y por su alcance prácticamente ilimitado gracias a la posibilidad de reabastecimiento en vuelo.

Mientras avanzaba en su sobrevuelo el bombardero y los FA-18, el espacio aéreo venezolano lucía prácticamente vacío de tráfico privado. Solamente se veían los aviones militares de los Estados Unidos en plataformas de rastreo como FlightRadar24, donde más de 70 mil personas se conectaron para seguir esta situación.

Finalmente, al norte de la isla de Margarita, el bombardero y los FA-18 tomaron rumbo hacia el norte y apagaron sus transpondedores.

En la plataforma, el bombardero B-52 estaba identificado como PAPPY11, mientras que los aviones que lo escoltaban aparecían denominados bajo la referencia RHINO. De hecho, al cierre de este artículo, dos aviones FA-18, identificados con RHINO05 Y RHINO06, seguían volando cerca de Venezuela, al norte de Aruba y Curazao.

o

El sobrevuelo de este lunes, coincidió también con un gran movimiento de fuerza militar estadounidense en la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico. La agencia de noticias Reuters registró una amplia gama de aeronaves en la base realizando ejercicios.

Precisamente, esta misma agencia de noticias, informó en las últimas horas que Estados Unidos se prepara para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, según revelaron cuatro funcionarios estadounidenses, a medida que la administración Trump intensifica la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Reuters no pudo determinar el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente estadounidense, Donald Trump, había tomado la decisión final de actuar.

Los informes sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas, a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe ante el deterioro de las relaciones con Venezuela.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

Maduro terrorista

Cartel de Los Soles

Cartel de los Soles terrorista

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Venezuela abre investigación por incendio en planta de PDVSA y Maduro ordena reforzar la seguridad petrolera en medio de presión militar de EE. UU. en el Caribe

Imagen de camioneta del conductor asesinado en Bogotá. (Redes)
Asesinato

Grupo de motociclistas persiguió y golpeó hasta provocarle la muerte a un conductor envuelto previamente en un atropellamiento en Bogotá

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El cantante John Lennon y su asesino, Mark David Chapman | Fotos: AFP - EFE
John Lennon

45 años después de cometer el crimen, asesino de John Lennon reveló la razón por la que mató al exmiembro de los Beatles

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Venezuela abre investigación por incendio en planta de PDVSA y Maduro ordena reforzar la seguridad petrolera en medio de presión militar de EE. UU. en el Caribe

Imagen de camioneta del conductor asesinado en Bogotá. (Redes)
Asesinato

Grupo de motociclistas persiguió y golpeó hasta provocarle la muerte a un conductor envuelto previamente en un atropellamiento en Bogotá

Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

Imágenes del portaviones Gerald R. Ford durante ejercicios en el Atlántico - Fotos Departamento de Guerra/Seaman Zamirah Connor
Péntagono

El Pentágono revela detalles sobre la operación Lanza del Sur de EE. UU. que busca expulsar narcoterroristas del hemisferio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre