Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Este lunes, apenas horas después de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, se registró uno de los sobrevuelos de Estados Unidos más cercanos a territorio venezolano desde que inició el histórico despliegue militar de este país en el Caribe sur.

Un bombardero B-52 y al menos tres aviones de guerra FA-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron a una distancia muy corta en términos aéreos a la Costa de Venezuela.

El B-52, que partió desde la base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte, recorrió Estados Unidos de norte a sur y cruzó el Golfo de México con sus transpondedores apagados.

Luego, los encendió en el Caribe, al norte de Aruba y Curazao, donde tomó rumbo hacia Venezuela e inició un sobrevuelo a pocos kilómetros de la península de Paraguaná, estado Falcón.

Desde allí continuó en paralelo a pocos kilómetros de la costa venezolana, transitando entre el área continental del país y la isla La Orchila, también muy cerca de la isla La Tortuga.

Aproximadamente a las 5:21 hora de la Costa Este, la aeronave y sus escoltas se ubicaron cerca de Maiquetía, el aeropuerto internacional que sirve a Caracas.

Cabe destacar que el B-52 es un bombardero estratégico conocido por su capacidad de transportar tanto armamento nuclear como convencional y por su alcance prácticamente ilimitado gracias a la posibilidad de reabastecimiento en vuelo.

Mientras avanzaba en su sobrevuelo el bombardero y los FA-18, el espacio aéreo venezolano lucía prácticamente vacío de tráfico privado. Solamente se veían los aviones militares de los Estados Unidos en plataformas de rastreo como FlightRadar24, donde más de 70 mil personas se conectaron para seguir esta situación.

Finalmente, al norte de la isla de Margarita, el bombardero y los FA-18 tomaron rumbo hacia el norte y apagaron sus transpondedores.

En la plataforma, el bombardero B-52 estaba identificado como PAPPY11, mientras que los aviones que lo escoltaban aparecían denominados bajo la referencia RHINO. De hecho, al cierre de este artículo, dos aviones FA-18, identificados con RHINO05 Y RHINO06, seguían volando cerca de Venezuela, al norte de Aruba y Curazao.

El sobrevuelo de este lunes, coincidió también con un gran movimiento de fuerza militar estadounidense en la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico. La agencia de noticias Reuters registró una amplia gama de aeronaves en la base realizando ejercicios.

Precisamente, esta misma agencia de noticias, informó en las últimas horas que Estados Unidos se prepara para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días, según revelaron cuatro funcionarios estadounidenses, a medida que la administración Trump intensifica la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Reuters no pudo determinar el momento exacto ni el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente estadounidense, Donald Trump, había tomado la decisión final de actuar.

Los informes sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas, a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe ante el deterioro de las relaciones con Venezuela.