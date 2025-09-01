¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

El pasado 11 de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumióel control de Washington D.C. y desplegó a 2.000 soldados de la Guardia Nacional bajo el argumento de que existe un descontrol en el combate al crimen por parte del gobierno de la capital federal.

Trump dijo que Washington era un "agujero de ratas infestado de crimen" antes de enviar tropas a sus calles y ahora apuntó contra Chicago y Nueva York, dos bastiones demócratas.

Sin embargo, en medio de las críticas de la oposición, muchos se preguntan si el despliegue en la capital estadounidense ha sido efectivo contra el crimen.

Vanessa Vallejo, analista política de Voz US, y Rafael Bernal, periodista, ofrecieron una entrevista en Club de Prensa Washington DC de NTN24 para analizar el tema.