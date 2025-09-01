NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Cuestión de Poder
Vanessa Vallejo, analista política de Voz US, y Rafael Bernal, periodista, ofrecieron una entrevista en Club de Prensa Washington DC de NTN24.

El pasado 11 de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumióel control de Washington D.C. y desplegó a 2.000 soldados de la Guardia Nacional bajo el argumento de que existe un descontrol en el combate al crimen por parte del gobierno de la capital federal.

Trump dijo que Washington era un "agujero de ratas infestado de crimen" antes de enviar tropas a sus calles y ahora apuntó contra Chicago y Nueva York, dos bastiones demócratas.

Sin embargo, en medio de las críticas de la oposición, muchos se preguntan si el despliegue en la capital estadounidense ha sido efectivo contra el crimen.

Vanessa Vallejo, analista política de Voz US, y Rafael Bernal, periodista, ofrecieron una entrevista en Club de Prensa Washington DC de NTN24 para analizar el tema.

El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

