Trump asegura que intervendrá en el conflicto Camboya-Tailandia: "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada y detener una guerra entre dos países poderosos'?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea "hacer una llamada telefónica" el jueves debido a la reanudación de los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya.

El conflicto, que han provocado la evacuación de más de 500.000 personas, preocupa a la comunidad internacional y pone sobre la mesa una nueva guerra a gran escala en medio de un momento turbulento para el planeta.

Durante un mitin este martes con sus seguidores en Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, Trump enumeró varios conflictos en los que se ha involucrado diplomáticamente, y luego dijo: "Y odio decir esto, uno llamado Camboya-Tailandia, que comenzó hoy".

Por su intervención en los conflictos Israel-Hamás y Rusia-Ucrania, el mandatario se jactó de "solucionar" enfrentamientos entre naciones y aseguró que acabará con estos nuevos enfrentamientos en el sudeste asiático.

"Mañana tengo que hacer una llamada telefónica, y creo que lo entenderán", continuó el republicano. "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada telefónica y detener una guerra entre dos países muy poderosos'?", apuntó.

Trump impulsó una tregua entre Camboya y Tailandia en octubre durante una visita a Asia, pero fue suspendida por Bangkok semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados.

La disputa entre ambos vecinos se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.

Cabe recordar que el Gobierno estadounidense sigue presionando al régimen de Nicolás Maduro para que entregue el poder, luego de el fraude electoral de 2024 con el que el dictador se autoproclamó vencedor.

En las últimas horas, dos aviones de combate estadounidenses F-18 Super Hornet realizaron este martes 9 de diciembre una incursión en aguas interiores de Venezuela, rompiendo la línea de 12 millas náuticas que marcan el mar territorial, en una nueva y contundente señal de presión al régimen.

Según lo registrado por plataformas de monitoreo aéreo como Flightradar24, los aviones de combate sobrevolaron las aguas entre Zulia y Falcón, muy cerca de Maracaibo, entre la península de Paraguaná y la Península de La Guajira.

El sobrevuelo de los F-18 se produjo cerca de la base naval "Rafael Urdaneta" en Maracaibo, la principal base naval en el estado Zulia, y del Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental.