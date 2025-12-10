NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump asegura que intervendrá en el conflicto Camboya-Tailandia: "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada y detener una guerra entre dos países poderosos'?"

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Por su intervención en los conflictos Israel-Hamás y Rusia-Ucrania, el mandatario se jactó de "solucionar" enfrentamientos entre naciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea "hacer una llamada telefónica" el jueves debido a la reanudación de los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya.

El conflicto, que han provocado la evacuación de más de 500.000 personas, preocupa a la comunidad internacional y pone sobre la mesa una nueva guerra a gran escala en medio de un momento turbulento para el planeta.

o

Durante un mitin este martes con sus seguidores en Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, Trump enumeró varios conflictos en los que se ha involucrado diplomáticamente, y luego dijo: "Y odio decir esto, uno llamado Camboya-Tailandia, que comenzó hoy".

Por su intervención en los conflictos Israel-Hamás y Rusia-Ucrania, el mandatario se jactó de "solucionar" enfrentamientos entre naciones y aseguró que acabará con estos nuevos enfrentamientos en el sudeste asiático.

"Mañana tengo que hacer una llamada telefónica, y creo que lo entenderán", continuó el republicano. "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada telefónica y detener una guerra entre dos países muy poderosos'?", apuntó.

Trump impulsó una tregua entre Camboya y Tailandia en octubre durante una visita a Asia, pero fue suspendida por Bangkok semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados.

La disputa entre ambos vecinos se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe.

o

Cabe recordar que el Gobierno estadounidense sigue presionando al régimen de Nicolás Maduro para que entregue el poder, luego de el fraude electoral de 2024 con el que el dictador se autoproclamó vencedor.

En las últimas horas, dos aviones de combate estadounidenses F-18 Super Hornet realizaron este martes 9 de diciembre una incursión en aguas interiores de Venezuela, rompiendo la línea de 12 millas náuticas que marcan el mar territorial, en una nueva y contundente señal de presión al régimen.

Según lo registrado por plataformas de monitoreo aéreo como Flightradar24, los aviones de combate sobrevolaron las aguas entre Zulia y Falcón, muy cerca de Maracaibo, entre la península de Paraguaná y la Península de La Guajira.

El sobrevuelo de los F-18 se produjo cerca de la base naval "Rafael Urdaneta" en Maracaibo, la principal base naval en el estado Zulia, y del Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental.

Temas relacionados:

Donald Trump

Camboya

Tailandia

Guerra

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Política

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Venezuela

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Candidato a la Presidencia de Honduras, 'Tito' Asfura / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Honduras

Candidato 'Tito' Asfura agradece a Donald Trump su apoyo en presidenciales de Honduras

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Maduro

Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lluvia de meteoros Gemínidas en 2023 - Foto AFP/ Banderas de Colombia y Venezuela - Fotos Canva
Lluvia de estrellas

Horarios y fechas de diciembre para ver desde Colombia y Venezuela el punto máximo de la impresionante lluvia de meteoros Gemínidas

Antártida | Foto Canva
Antártida

Científicos descubren el hielo más antiguo del planeta: las burbujas atrapadas dentro revelan secretos de la atmósfera primitiva

Gato en Ventana - Foto Canva
Gatos

Tribunal prohíbe a un gato salir de su casa: el inusual caso que sorprende a Francia

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Venezuela

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Arqueros selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol mexicano

Arquero de la selección Colombia fue denunciado por el incumplimiento en el pago de un arriendo y daños a la vivienda en la que residía

UNESCO

El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado invita a quienes trabajan para el régimen de Maduro a bajar las armas: “esa hora decisiva es inminente”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre