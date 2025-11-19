NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Haití

La viral reacción de la selección de Haití al enterarse por teléfono que regresaban a un Mundial tras 51 años de ausencia

noviembre 19, 2025
Por: Diana Pérez
Hinchas haitianos celebrando el pase al Mundial de 2026 | Foto: EFE
Medio siglo después, los haitianos tienen un motivo para festejar al hacer parte de las 48 selecciones que pelearan el título más importante del mundo.

Contra todo pronóstico la selección de Haití logró lo impensable y se clasificó al Mundial de 2026 tras 51 años de ausencia a la cita mundialista.

En Curazao, en el Estadio Ergilio Hato, los haitianos cumplieron su tarea: vencer a Nicaragua, pero su clasificación dependía del resultado del partido entre Honduras y Costa Rica.

Sin embargo, la espera para saber si se habían metido a la Copa del Mundo estaba siendo larga para los futbolistas haitianos.

Sin poder aguantar más, los jugadores en medio del campo del juego se enteraron por celular de lo que estaba pasando en el compromiso entre Honduras y Costa Rica.

Su reacción ante el empate entre dichas selecciones, que les daba el pase al mundial, se ha vuelto viral en las redes sociales.

En redes se volvió viral un video en el que se ve a los jugadores reunidos en un círculo todos abrazados y una vez en el celular anunciaron el final del partido entre Costa Rica y Honduras, los haitianos no se contuvieron a la hora de celebrar.

Saltos, gritos y lágrimas por parte de los jugadores, cuerpo técnico y aficionados fue todo lo que estalló en el Estadio Ergilio Hato.

La celebración llegó hasta Puerto Príncipe, la capital de Haití, en donde los ciudadanos salieron a las calles a festejar la hazaña que no conseguían desde el Mundial de Alemania en 1974.

De hecho, ese fue el único mundial en el que Haití participó siendo parte del Grupo 4 junto con Polonia, Argentina e Italia.

Con Italia cayó 3-1, luego sufrió una mortal goleada 7-0 frente a Polonia y Argentina selló su paso por el Mundial al vencerlo 4-1.

