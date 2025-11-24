Captado en video el fracaso de Elon Musk en la Starbase: el nuevo propulsor de Starship explotó en plena prueba y SpaceX confirmó una grave “anomalía”

La empresa del multimillonario Elon Musk, SpaceX, desarrolló un cohete nombrado “Booster 18”, el cual sería el primer cohete Super Heavy del Bloque 3 que SpaceX iba a inaugurar.

El 20 de noviembre la empresa había trasladado el enorme propulsor a las instalaciones exteriores apenas 24 horas antes de su explosión, a través de una publicación hicieron oficial la bienvenida del poderoso cohete.

“El Booster 18, el primer Super Heavy V3, está iniciando las pruebas de prelanzamiento. Las primeras operaciones probarán los sistemas de propulsión rediseñados del booster y su resistencia estructural”, escribieron en su cuenta de X.

Sin embargo, al otro día, la empresa informó que “el Booster 18 sufrió una anomalía durante las pruebas de presión del sistema de gas que realizábamos antes de las pruebas de resistencia estructural”.

Ante la explosión, la empresa aeroespacial admitió que “los equipos necesitan tiempo para investigar antes de determinar con certeza la causa”. A su vez, aclaró que no hubo lesionados “ya que mantenían una distancia segura entre el personal durante este tipo de pruebas”.

Este incidente se produjo durante la madrugada del 21 de noviembre y fue captado en vídeo grabado por observadores independientes.

“El Booster 18 parece haber explotado durante las pruebas en el puesto de la avanzada de Massey”, explicó en la red social X.

No obstante, el 22 de noviembre, SpaceX, aseguro que no dará marcha atrás pese el incidente: “El equipo de la Base Estelar planea completar el próximo propulsor Super Heavy en diciembre, lo que pone al día con el programa de pruebas planificado para el primer vehículo Starship V3 y los sistemas terrestres asociados”.

Por otra parte, enfatiza en que la duodécima prueba de Vuelo, la primera que utiliza hardware de tercera generación “sigue prevista para el primer trimestre de 2026”.