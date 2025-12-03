Cantante Sabrina Carpenter tachó de “repugnante” que la Casa Blanca use su música para promover las redadas migratorias

La reconocida cantante estadounidense Sabrina Carpenter rechazó el uso de sus canciones por parte de la Casa Blanca en videos que promueven las redadas migratorias de ICE.

La intérprete de “Nobody’s Son” a través de su cuenta en la red social de X respondió al video que publicó la Casa Blanca en el que se muestran imágenes de diferentes redadas migratorias realizadas por ICE en la unión americana.

En el video se ven a varias personas protestando y a algunos agentes federales deteniéndolas mientras suena de fondo la canción "Juno" de Sabrina Carpenter.

La ganadora de dos premios Grammy tachó de “repugnante” el uso de su canción en este tipo de contenido y pidió no ser asociada con un programa político “inhumano”.

"Nunca me asocien, ni a mí ni a mi música, para beneficiar su programa político inhumano", añadió la cantante en respuesta a la publicación de la presidencia estadounidense.

"No nos disculparemos por expulsar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales asesinos, violadores y pedófilos", reaccionó Abigail Jackson, portavoz adjunta de la Casa Blanca.

Jackson, además, calificó de "estúpida" a cualquiera que "defienda" a estas personas.

Sabrina Carpenter no es la primera artista en protestar contra el uso de su música por parte de Donald Trump y su equipo.

El cantante Kenny Loggins exigió recientemente la retirada de un video publicado por el presidente que utilizaba su éxito "Danger Zone", de la película "Top Gun", para acompañar imágenes generadas por inteligencia artificial que lo mostraban como piloto de combate lanzando excrementos sobre opositores políticos.

Otra artista que solicitó que su música no fuera usada por la actual administración fue la cantante Olivia Rodrigo.

En 2024, Céline Dion condenó el uso no autorizado de una de sus canciones, "My Heart Will Go On", en un video de campaña.

Lo mismo ocurrió con Beyoncé ese mismo año, con su tema "Freedom".