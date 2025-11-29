NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

EE. UU. bombardeó a presuntos narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra una embarcación en el Caribe, según medios

noviembre 29, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
El incidente habría ocurrido el 2 de septiembre durante el primer ataque que se hizo público.

En el marco del despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales, el Ejército llevó a cabo a principios de septiembre un segundo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, con el objetivo de abatir a los sobrevivientes de un primer bombardeo, reportaron el viernes varios medios en ese país.

De acuerdo con informes del diario Washington Post y la cadena CNN, el incidente habría ocurrido el 2 de septiembre durante el primer ataque ejecutado que se hizo público, cuando las tropas supuestamente tenían la orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de matar a todos los que se encontraban a bordo.

"La orden era matar a todos", aseguró al Washington Post una fuente familiarizada con la operación.

En su reporte, el periódico añadió que el día del ataque el Ejército vio dos supervivientes de una ofensiva inicial aferrados a la embarcación que se encontraba en llamas y procedió a atacarlos de nuevo.

Ante el incidente, el medio estadounidense reportó que se modificaron los protocolos para rescatar a los sobrevivientes de los ataques.

Por su parte, la cadena CNN indicó que no hay certeza si Hegseth sabía que algunas personas habían sobrevivido antes de que se ejecutara el segundo ataque.

Desde hace varias semanas, la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo un fuerte despliegue militar en aguas del Caribe frente a Venezuela y en el Pacífico para detener, según argumenta, el tráfico de drogas. Sin embargo, el régimen venezolano denuncia un complot para sacar a Nicolás Maduro del poder y apoderarse de los recursos del país.

Las operaciones de Washington han causado la muerte de al menos 83 supuestos narcotraficantes.

Además, el desligue ha recibido fuertes críticas y los expertos cuestionan la legalidad de los ataques, al considerarlos "ejecuciones extrajudiciales".

El viernes, Hegseth dijo en redes sociales que "las operaciones actuales en el Caribe son legales tanto según la legislación estadounidense como según el derecho internacional".

