Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la votación

Tras más del 53% de votos escrutados, se confirma que habrá segunda vuelta presidencial en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast el próximo 14 de diciembre.

El presidente Gabriel Boric felicitó a los dos candidatos que se disputarán la Presidencia del país: "Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta".

"En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión", declaró el mandatario chileno.

Detrás de ellos se ubica sorpresivamente Franco Parisi, un economista del Partido de la Gente, tildado de populista que supera a Johannes Kaiser, al que las encuestan habían ubicado en tercer lugar.

Además, los candidatos derrotados en esta primera vuelta Evelyn Matthei y Johannes Kaiser admitieron los resultados y anunciaron su apoyo al candidato José Antonio Kast.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, la campaña electoral estuvo dominada por el miedo ante el aumento del crimen, lo que propulsó a la extrema derecha y su plan de deportaciones masivas y combate frontal a la delincuencia.

Los chilenos renovaron igualmente la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.