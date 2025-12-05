"Fui a España y hablé con Zidane": José Pekermán reveló que pidió explicaciones por la suplencia de James cuando estaba en el Real Madrid

La selección Colombia se prepara para el Mundial 2026, en donde espera hacer una buena actuación tras ocho años de ausencia y con la actuación estelar de James Rodríguez y Luis Díaz.

A propósito de James Rodríguez, este viernes, luego del sorteo de la Copa del Mundo, el exentrenador de la selección Colombia, José Néstor Pekerman, dio a conocer detalles de una conversación que mantuvo con el entrenador Zinedine Zidane en España.

El entrenador argentino aseguró que viajó a España para conocer de primera mano la razón por la cual el director técnico francés no colocaba de titular a James Rodríguez en el Real Madrid.

Pekerman explicó que le pidió a Zidane una explicación al respecto, dado que en la selección Colombia era titular indiscutible.

“Yo fui a España y hablé con Zidane y le decía: en Colombia están maltratando a James porque no lo ponés”, comenzó diciendo en el programa Balón Dividido de ESPN.

“Yo quiero saber realmente saber lo que está pasando sin cuestionar porque somos colegas y yo no tengo por qué decir en la selección juega y en el Real Madrid no juega. Si no te molesta, me podés contar”,agregó.

El entrenador argentino que dirigió a la selección Colombia entre 2012 y 2018, que Zidane no paró de elogiar al jugador cucuteño y ‘10’ de la Tricolor.

“Él me decía, ‘James es el primero en el entrenamiento, nunca deja de entrenar. La intensidad que tiene James no la tienen otros jugadores, como persona en el grupo es un chico que lo quieren todos”, reveló.

“Me desmentía un montón de cosas y el preparador físico me decía lo mismo”, subrayó.

No obstante, también detalló que Zidane le contó las características que buscaba en su estilo de juego durante su permanencia en el equipo “merengue”.

“Vos querés un jugador que recorra la banda y quizás James al recorrer la banda pierde algunos aspectos de juego que él en la selección no los transita, pero no te voy a decir que estás equivocado”, indicó.

Cabe recordar que el ex Real Madrid es pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo en la selección Colombia. Incluso, el jugador colombiano fue elegido el mejor jugador de la Copa América por su actuación estelar llegando hasta la final del torneo continental.

Este viernes conoció el grupo que compartirá en la zona K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador de la llave entre Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.