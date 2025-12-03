NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Ranking

Restaurante colombiano roza la gloria tras ser elegido como el mejor de Latinoamérica: así fue su ascenso hasta desplazar a emblemáticos lugares de Perú y Argentina

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Representantes del colombiano El Chato celebran el reconocimiento como mejor restaurante en 2025. (EFE)
Representantes del colombiano El Chato celebran el reconocimiento como mejor restaurante en 2025. (EFE)
Para Latin America’s 50 Best Restaurants Con Clavijo en El Chato crea “deliciosos platillos que realzan los ingredientes colombianos”.

El restaurante colombiano El Chato fue elegido como el mejor de Latinoamérica por la lista Latin America’s 50 Best Restaurants para el 2025. El lugar, ubicado en Bogotá y liderado por el chef Álvaro Clavijo.

El Chato, que año a año venía escalando posiciones y acercándose a restaurantes peruanos y argentinos que tradicionalmente lideraban el listado, asaltó finalmente la primera posición del prestigioso ranking.

“Este bistró colombiano contemporáneo, dirigido por el chef Álvaro Clavijo, rinde homenaje a los productores con los que trabaja y aplica técnicas globales para destacar los ingredientes locales”, mencionó la firma detrás del listado.

o

Para Latin America’s 50 Best Restaurants Con Clavijo en El Chato crea “deliciosos platillos que realzan los ingredientes colombianos, como el palmito con rambután, coco y algas; y el tártaro de res con tendón, yacón (una raíz nativa) y garum de hongos”.

El Chato empezó a figurar en el ranking en 2018 cuando ocupó la casilla 21. En 2019, fue séptimo al igual que en 2020. En 2021, descendió al puesto 25, una bajada que quedó anulada en 2022 cuando fue quinto. En el 2023, fue segundo y en el 2024 fue tercero, antes de llegar este año al primer lugar.

La segunda posición del ranking lo ocupó el restaurante peruano Kjolle que se considera como el heredero natural del histórico Central en la lista.

Central, cabe resaltar, fue es elevado al estatus de ‘Best of the Best’, que es una especie de Salón de la Fama de la firma, por lo que dejó de ser incluido en la lista de los 50 mejores restaurantes.

o

“Pía León saltó a la fama como jefa de cocina de Central, nombrado Mejor Restaurante del Mundo en 2023. En 2018, abrió Kjolle, su primer restaurante en solitario, donde se centra en la vibrante gastronomía peruana y da rienda suelta a su instinto gastronómico. Sin duda, este emprendimiento independiente ha sido todo un éxito”, precisó la firma sobre Kjolle.

El tercer lugar del escalafón lo ocupa el argentino Don Julio, mientras que el peruano Mérito y el colombiano Celele, ubicado en Cartagena, completan el top 5.

Temas relacionados:

Ranking

Restaurante

The Best

Colombia

Perú

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Actualidad

Ver más
Negociaciones entre las delegaciones estadounidense y Ucrania en Ginebra - Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Es aberrante cómo el inquilino de la Casa Blanca pretende hacer, del proceso de guerra hacia una paz, un negocio": analista sobre plan de paz entre Ucrania y Rusia propuesto por Trump

Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido

Protestas por feminicidios - AFP
ONU

Alarmante cifra de la ONU sobre feminicidios: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Negociaciones entre las delegaciones estadounidense y Ucrania en Ginebra - Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Es aberrante cómo el inquilino de la Casa Blanca pretende hacer, del proceso de guerra hacia una paz, un negocio": analista sobre plan de paz entre Ucrania y Rusia propuesto por Trump

Carlos Alcaraz | Foto: EFE
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz prioriza la temporada de 2026 y se baja de la Copa Davis por molestias físicas: "La recomendación médica es no competir"

Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido

Protestas por feminicidios - AFP
ONU

Alarmante cifra de la ONU sobre feminicidios: una mujer es asesinada por alguien cercano cada 10 minutos

Expertos hablan sobre legalidad del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe
Narcotráfico

"A la dictadura cubana le conviene más Maduro muerto que entregado": Carlos Sánchez Berzain

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Foto AFP
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro

Armando Benedetti sobre el anunció de Petro y las agencias de información de los EE.UU. - Foto. EFE
Armando Benedetti

Armando Benedetti dice que hubo “una mala interpretación” sobre anuncio de Petro de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU. y asegura que la cooperación seguirá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre