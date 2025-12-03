Restaurante colombiano roza la gloria tras ser elegido como el mejor de Latinoamérica: así fue su ascenso hasta desplazar a emblemáticos lugares de Perú y Argentina

El restaurante colombiano El Chato fue elegido como el mejor de Latinoamérica por la lista Latin America’s 50 Best Restaurants para el 2025. El lugar, ubicado en Bogotá y liderado por el chef Álvaro Clavijo.

El Chato, que año a año venía escalando posiciones y acercándose a restaurantes peruanos y argentinos que tradicionalmente lideraban el listado, asaltó finalmente la primera posición del prestigioso ranking.

“Este bistró colombiano contemporáneo, dirigido por el chef Álvaro Clavijo, rinde homenaje a los productores con los que trabaja y aplica técnicas globales para destacar los ingredientes locales”, mencionó la firma detrás del listado.

VEA TAMBIÉN Primeras imágenes de Dua Lipa en Colombia; la vieron saliendo del hotel y cenando en famoso restaurante de Bogotá con su prometido o

Para Latin America’s 50 Best Restaurants Con Clavijo en El Chato crea “deliciosos platillos que realzan los ingredientes colombianos, como el palmito con rambután, coco y algas; y el tártaro de res con tendón, yacón (una raíz nativa) y garum de hongos”.

El Chato empezó a figurar en el ranking en 2018 cuando ocupó la casilla 21. En 2019, fue séptimo al igual que en 2020. En 2021, descendió al puesto 25, una bajada que quedó anulada en 2022 cuando fue quinto. En el 2023, fue segundo y en el 2024 fue tercero, antes de llegar este año al primer lugar.

La segunda posición del ranking lo ocupó el restaurante peruano Kjolle que se considera como el heredero natural del histórico Central en la lista.

Central, cabe resaltar, fue es elevado al estatus de ‘Best of the Best’, que es una especie de Salón de la Fama de la firma, por lo que dejó de ser incluido en la lista de los 50 mejores restaurantes.

VEA TAMBIÉN Demolición de icónico restaurante chino en Caracas se hizo sin el consentimiento de su dueño o

“Pía León saltó a la fama como jefa de cocina de Central, nombrado Mejor Restaurante del Mundo en 2023. En 2018, abrió Kjolle, su primer restaurante en solitario, donde se centra en la vibrante gastronomía peruana y da rienda suelta a su instinto gastronómico. Sin duda, este emprendimiento independiente ha sido todo un éxito”, precisó la firma sobre Kjolle.

El tercer lugar del escalafón lo ocupa el argentino Don Julio, mientras que el peruano Mérito y el colombiano Celele, ubicado en Cartagena, completan el top 5.