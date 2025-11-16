NTN24
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Domingo, 16 de noviembre de 2025
Secuestro

Ésta es la razón por las que el francés Camilo Catro cruzó la frontera en Venezuela y terminó secuestrado

noviembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Camilo Castro
Camilo Castro
El presidente francés escribió un mensaje en redes sociales en el que asegura que su gobierno trabajó de manera silenciosa.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Aunque el gobierno de Francia no ha dado detalles exactos de cómo se produjo la negociación que dio con la liberación de Camilo Castro en Venezuela, comienzan a salir las reacciones de la circunstancia en que se produjo su secuestro.

El presidente Emmanuel Macrón, se limitó a decir que estaba libre. "Comparto el alivio de sus seres queridos y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación. Francia a veces avanza en silencio, pero siempre con determinación y serenidad: así es como protegemos a los nuestros", dijo.

Distintas organizaciones de derechos humanos han advertido que los ciudadanos extranjeros son susceptibles de viajar a Venezuela, cuyo régimen los detiene bajo cargos de conspiración que nunca llega a demostrar, pero que usa como ficha de canje con otras naciones.

o

Este habría sido el caso de Camilo, un profesor de yoga que conoció América Latina y daba clases de meditación en Colombia.

NTN24 conoció que Camilo decidió comprar su terreno para rehacer su vida en el país fronterizo con Venezuela.

Pero estaba a punto de perder su permiso de permanencia por lo que tomó una decisión que le cambió el rumbo.

Decidió cruzar la frontera terrestre con Venezuela por Paraguachón, estado Zulia y volver a sellar el pasaporte de turista.

Aunque los franceses normalmente no necesitan Visa visitar Venezuela, pero los Guardias Nacionales que están en el punto de control lo interrogaron y alegaron que les pareció "sospechoso" y lo detuvieron sin que nunca se le hayan presentado cargos formales.

El régimen tiende a detener a extranjeros y los acusa de espionaje y de tener vínculos con grupos mercenarios que buscan desestabilizar el régimen.

"Es difícil saber si las autoridades realmente creen estas acusaciones, viviendo en un estado de pánico que las lleva a creer o sospechar cualquier cosa, o si las están inventando por completo y luego actuando como si fueran ciertas", dijo la misma fuente.

Temas relacionados:

Secuestro

Detenciones arbitrarias

Presos políticos

DDHH VENEZUELA

DGCIM

Funcionarios del Sebin

Violación de Derechos Humanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Venezuela ahora está enviando droga desde el sur del país”: experto sobre la expansión del crimen organizado en la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Es posible que Maduro acepte una transición pacífica en medio de la presión de EE. UU.?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Actualidad

Ver más
Sean Sobers, canciller de Trinidad y Tobago / USS Gravely, destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU. - X / EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos realizará nuevos ejercicios militares en Trinidad y Tobago, así lo anunció la Cancillería de la nación insular

Gustavo Petro - AFP
Gobierno de Colombia

Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Movilidad

"Quitar el parrillero no quita el homicidio": Petro critica la medida del alcalde de Bogotá que restringe la circulación de motociclistas en Halloween

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sean Sobers, canciller de Trinidad y Tobago / USS Gravely, destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU. - X / EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos realizará nuevos ejercicios militares en Trinidad y Tobago, así lo anunció la Cancillería de la nación insular

Colombia | Foto Canva
Aranceles

Colombia entra en el grupo de países con ventaja comercial frente a los aranceles de EE. UU.

Gustavo Petro - AFP
Gobierno de Colombia

Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

Selección Colombia Femenina | Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

Con puntaje perfecto, Selección Colombia Femenina es puntera en la Liga de Naciones Sudamericana en su camino al Mundial de 2027

Donald Trump jugando golf / FOTO: EFE
Donald Trump

Así fue el pésimo debut de la nieta de Donald Trump en la élite del golf profesional

Luna llena - Foto: EFE
Astronomía

Astrónomo capta en video extraños destellos en el lado oscuro de la Luna y explica de qué se trata

Gustavo Petro se pronunció tras el nuevo ataque de EE. UU. a embarcaciones en el Pacífico - Foto: AFP
Movilidad

"Quitar el parrillero no quita el homicidio": Petro critica la medida del alcalde de Bogotá que restringe la circulación de motociclistas en Halloween

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre