Ésta es la razón por las que el francés Camilo Catro cruzó la frontera en Venezuela y terminó secuestrado

Aunque el gobierno de Francia no ha dado detalles exactos de cómo se produjo la negociación que dio con la liberación de Camilo Castro en Venezuela, comienzan a salir las reacciones de la circunstancia en que se produjo su secuestro.

El presidente Emmanuel Macrón, se limitó a decir que estaba libre. "Comparto el alivio de sus seres queridos y agradezco a todos los que trabajaron por su liberación. Francia a veces avanza en silencio, pero siempre con determinación y serenidad: así es como protegemos a los nuestros", dijo.

Distintas organizaciones de derechos humanos han advertido que los ciudadanos extranjeros son susceptibles de viajar a Venezuela, cuyo régimen los detiene bajo cargos de conspiración que nunca llega a demostrar, pero que usa como ficha de canje con otras naciones.

Este habría sido el caso de Camilo, un profesor de yoga que conoció América Latina y daba clases de meditación en Colombia.

NTN24 conoció que Camilo decidió comprar su terreno para rehacer su vida en el país fronterizo con Venezuela.

Pero estaba a punto de perder su permiso de permanencia por lo que tomó una decisión que le cambió el rumbo.

Decidió cruzar la frontera terrestre con Venezuela por Paraguachón, estado Zulia y volver a sellar el pasaporte de turista.

Aunque los franceses normalmente no necesitan Visa visitar Venezuela, pero los Guardias Nacionales que están en el punto de control lo interrogaron y alegaron que les pareció "sospechoso" y lo detuvieron sin que nunca se le hayan presentado cargos formales.

El régimen tiende a detener a extranjeros y los acusa de espionaje y de tener vínculos con grupos mercenarios que buscan desestabilizar el régimen.

"Es difícil saber si las autoridades realmente creen estas acusaciones, viviendo en un estado de pánico que las lleva a creer o sospechar cualquier cosa, o si las están inventando por completo y luego actuando como si fueran ciertas", dijo la misma fuente.