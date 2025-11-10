Estados Unidos revela imágenes de dos nuevos ataques acontecidos el domingo contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este lunes en horas de la mañana que las fuerzas norteamericanas llevaron a cabo nuevos ataques cinéticos letales contra dos presuntas narcolanchas en el Pacífico.

Los ataques dejaron seis personas muertas, según informó el alto funcionario del Gobierno estadounidense.

Estados Unidos confirmó este jueves nuevo ataque contra embarcación que "traficaba estupefacientes" en el Caribe

“Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos lanchas operadas por organizaciones terroristas designadas”, mencionó Hegseth en la red social X.

Afirmó que según los servicios de inteligencia estadounidenses, se sabía que la embarcaciones “estaban relacionadas con el contrabando ilícito de estupefacientes”. “Transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, expresó.

“Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y cada embarcación iba a bordo de tres narcoterroristas varones. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, expresó.

Hegseth finalizó su mensaje asegurando que bajo el mandato del presidente Trump, “estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas de los cárteles que desean dañar a nuestro país y a su gente”.

El nuevo ataque, aunque en el Pacífico, se da en medio del poderoso despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe para luchar contra organizaciones del narcotráfico.

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.