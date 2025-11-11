NTN24
Roban lingotes de oro de reconocido Museo Nacional: "El museo está cerrado por razones de seguridad"

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lingotes de oro. (Foto de referencia Canva)
El museo alberga obras de un valor incalculable del rico patrimonio antiguo e histórico sirio.

Unos ladrones se llevaron varios lingotes de oro antiguos del Museo Nacional de Damasco, el más importante de Siria, indicaron el martes a AFP una fuente de seguridad y otra cercana a la dirección de la institución.

El robo se produjo en la noche del domingo al lunes, según estas fuentes. El museo, que no sufrió los estragos de la guerra civil que asoló el país entre 2011 y 2024, alberga obras de un valor incalculable del rico patrimonio antiguo e histórico sirio.

Según la fuente cercana a la dirección del museo, "seis piezas fueron robadas del ala denominada 'clásica'", una de las más importantes del museo, que alberga restos helenísticos, romanos y bizantinos procedentes de importantes yacimientos arqueológicos de Siria.

Se trata de "lingotes de oro", agregó, sin precisar su antigüedad. La fuente de seguridad confirmó los hechos.

La dirección del museo no hizo inmediatamente públicos detalles del robo. "El museo está cerrado por razones de seguridad y reabrirá la próxima semana", declaró un responsable, bajo condición de anonimato.

Las autoridades sirias tampoco confirmaron de inmediato el robo. Durante la guerra civil siria, iniciada en 2011, se trasladaron al museo gran cantidad de restos procedentes de regiones afectadas por la violencia para su almacenamiento.

Varios yacimientos arqueológicos fueron bombardeados durante el conflicto, y también se produjeron saqueos en museos y se robaron decenas de miles de piezas arqueológicas, lo que reportó millones de dólares a los traficantes.

El robo al Museo Nacional de Damasco se da tras el impactante asalto al Museo del Louvre de París, acontecido a mediados de octubre pasado, en el que fueron hurtadas unas joyas de la época de Napoleón.

Los ladrones del Louvre rompieron una ventana del lugar con una sierra radial y lograron entrar en la Galería de Apolo, encargada por Luis XIV para exaltar su gloria como Rey Sol.

"Les tomó 30 segundos. Estacionaron, subieron al montacargas, rompieron la ventana y entraron", dice a la televisión TF1 Samir, un testigo que se desplazaba en bicicleta en ese momento.

La Galería de Apolo alberga la colección real de gemas y diamantes "de la Corona", que cuenta con unas 800 piezas.

En el interior, los ladrones rompieron dos vitrinas, siempre con una radial, una que contenía joyas Napoleón y otra con joyas de soberanos franceses.

