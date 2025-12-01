NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Tras la reunión, el presidente Donald Trump afirmó que las conversaciones marchan bien.

Estados Unidos y Ucrania avanzan en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz para poner fin al conflicto con Rusia que ya casi cumple cuatro años de haber iniciado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se reunió en Florida con la delegación ucraniana, mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski se reúne con su homólogo francés Emmanuel Macron.

Además de Rubio, en la reunión también participó el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump.

Por parte de Ucrania, asistió el secretario de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, y el primer viceministro de Asuntos Exteriores, Sergiy Kyslytsya.

o

Tras la reunión, el presidente Donald Trump afirmó al ser cuestionado sobre esto a bordo del Air Force One, que las conversaciones marchan bien.

“Siguen adelante y van bien. Queremos evitar que la gente muera. No tiene que ver mucho con nosotros, pero me gustaría ver si podemos salvar muchas almas”, empezó diciendo.

El líder republicano también añadió que: “están matando a mucha gente. El mes pasado 27 mil personas murieron en esa guerra ridícula que nunca debería haber sucedido. Nunca habría sucedido”.

Mientras que la delegación ucraniana calificó de “productivas” y “exitosas” las conversaciones que sostuvieron en Florida.

Además, Umerov detalló que Estados Unidos mostró un fuerte respaldo y reiteró que, tras una reunión frutífera en Ginebra, hoy continúan con ese éxito.

“Durante dos días muy productivos en Estados Unidos, (...) hemos logrado avances significativos, aunque algunos puntos aún requieren ajustes adicionales”, comentó.

Esto se da en medio de la intensificación de los ataques rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas y objetos civiles.

Sin embargo, Ucrania no se ha quedado al margen y ha respondido con ataques a refinerías rusas y buques en el mar Negro.

Temas relacionados:

Guerra entre Rusia y Ucrania

Marco Rubio

Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado deja mensaje a Honduras / FOTO: EFE
Honduras

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Rodrigo Paz y Edmand Lara - AFP
Crisis política

¿A qué se debe la inesperada crisis política en Bolivia entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara?

Elecciones en Honduras - AFP
Elecciones en Honduras

"Tenemos que esperar los resultados": observador electoral sobre denuncias cruzadas de fraude entre candidatos presidenciales de Honduras

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Foto AFP
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Donald Trump confirmó que habló por teléfono con Nicolás Maduro

Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro pidió mediante una carta ayuda a la OPEP para detener la "agresión" de Estados Unidos en el Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Amnistía Internacional - Foto EFE
Amnistía Internacional

Amnistía Internacional advierte que el régimen de Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos

Donald Trump - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump anunció que empezará "muy pronto" a apuntar contra objetivos de narcotráfico en Venezuela "por tierra"

Portaviones USS Gerald R. Ford - Foto U.S. Navy
Maduro terrorista

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Amnistía Internacional - Foto EFE
Amnistía Internacional

Amnistía Internacional advierte que el régimen de Maduro emplea "todos los mecanismos del Estado" para reprimir a los venezolanos

Lionel Messi/ Selección Colombia 2005 - Fotos EFE
Messi

"Lo llamaron loco": importante plataforma iguala a Messi con reconocido jugador del fútbol colombiano

Donald Trump - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump anunció que empezará "muy pronto" a apuntar contra objetivos de narcotráfico en Venezuela "por tierra"

Portaviones USS Gerald R. Ford - Foto U.S. Navy
Maduro terrorista

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Eliminatorias mundialistas

32 selecciones de 48 ya están clasificadas al Mundial de 2026: en los diferentes repechajes aparecen combinados como Italia, Suecia, Panamá y Bolivia

Diogo Jota - AFP
Real Madrid

La grave confusión del Real Madrid en homenaje a Diogo Jota y a su hermano: el hecho generó burlas e indignación

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth-Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra Hegseth defiende ataques a narcolanchas tras informe de prensa sobre orden que habría dado en medio del despliegue en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre