EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

Estados Unidos y Ucrania avanzan en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz para poner fin al conflicto con Rusia que ya casi cumple cuatro años de haber iniciado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se reunió en Florida con la delegación ucraniana, mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski se reúne con su homólogo francés Emmanuel Macron.

Además de Rubio, en la reunión también participó el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump.

Por parte de Ucrania, asistió el secretario de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, y el primer viceministro de Asuntos Exteriores, Sergiy Kyslytsya.

VEA TAMBIÉN Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela o

Tras la reunión, el presidente Donald Trump afirmó al ser cuestionado sobre esto a bordo del Air Force One, que las conversaciones marchan bien.

“Siguen adelante y van bien. Queremos evitar que la gente muera. No tiene que ver mucho con nosotros, pero me gustaría ver si podemos salvar muchas almas”, empezó diciendo.

El líder republicano también añadió que: “están matando a mucha gente. El mes pasado 27 mil personas murieron en esa guerra ridícula que nunca debería haber sucedido. Nunca habría sucedido”.

Mientras que la delegación ucraniana calificó de “productivas” y “exitosas” las conversaciones que sostuvieron en Florida.

Además, Umerov detalló que Estados Unidos mostró un fuerte respaldo y reiteró que, tras una reunión frutífera en Ginebra, hoy continúan con ese éxito.

“Durante dos días muy productivos en Estados Unidos, (...) hemos logrado avances significativos, aunque algunos puntos aún requieren ajustes adicionales”, comentó.

Esto se da en medio de la intensificación de los ataques rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas y objetos civiles.

Sin embargo, Ucrania no se ha quedado al margen y ha respondido con ataques a refinerías rusas y buques en el mar Negro.