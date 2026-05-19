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Martes, 19 de mayo de 2026
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Bogotá

Hallan cuerpo que correspondería al de Yulixa Tolosa, mujer desaparecida tras procedimiento estético en Bogotá

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Noticias RCN confirmó que el cadáver encontrado en una vía de Apulo correspondería a la mujer reportada como desaparecida.

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer en una carretera del municipio de Apulo, en Cundinamarca, que correspondería al de Yulixa Tolosa, desaparecida desde la semana pasada en Colombia.

De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, las características morfológicas, las prendas de vestir y las heridas asociadas a un procedimiento estético permitieron establecer preliminarmente que se trataría de Yulixa Tolosa.

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El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los análisis forenses para confirmar plenamente su identidad.

Cabe resaltar que desde el pasado 13 de mayo no se sabía nada de Yulixa. De acuerdo con versiones de sus familiares, desde esa fecha no tuvieron más contacto con la mujer, quien presentó complicaciones de salud dentro de un centro estético ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, donde se sometió a una lipólisis láser.

Al llegar al establecimiento, las autoridades encontraron que habían retirado las cámaras de seguridad y que el lugar operaba sin la licencia requerida.

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Sin embargo, los investigadores lograron obtener grabaciones de cámaras cercanas y tienen en su poder un video en el que se observa que Yulixa fue sacada por dos hombres, quienes la subieron a un vehículo.

Adicionalmente, en la mañana del lunes 18 de mayo, las autoridades colombianas informaron que en una zona residencial de la ciudad de Cúcuta fue hallado el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340 en el que, presuntamente, fue retirada la mujer del centro estético.

En antiguas declaraciones, Amalia Pardo, una amiga de Yulixa, quien la acompañó al procedimiento estético, aseguró temer lo peor. “Limpiaron todo como si nada hubiera pasado, mi amiga está muerta, ellos la desaparecieron, necesitamos que nos ayuden a buscar”, aseveró a Noticias RCN.

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