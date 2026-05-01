“Quieren crear una fachada”: analista sobre incremento del salario anunciado por el régimen venezolano

Este viernes 1 de mayo, en el Día Internacional del Trabajo, miles de venezolanos salieron a las calles alzando su voz de protesta, tras el incremento precario del salario mínimo anunciado el pasado jueves por el régimen chavista.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con Henry Alviarez, coordinador nacional del partido Vente Venezuela, abogado y expreso político.

Para Alviarez, aunque el incremento anunciado por el régimen manifiesta que “cualquier aumento es importante, pero no suficiente”, teniendo en cuenta los niveles de pobreza que enfrenta el pueblo venezolano.

Agregó: “Sin duda que no es suficiente porque sabemos que la cesta alimentaria raya aproximadamente en los 800 dólares y, por supuesto, el aumento no llega ni siquiera a ser 15 o el 30 por ciento de lo que necesita una familia”.

Según él, también abogado, por medio de acciones como este régimen “quiere crear una fachada o máscara de que en Venezuela todo es normal, que todo está mejorando, que hay bonanza económica”.

Asimismo, Alvíarez, la protesta en las calles de los ciudadanos venezolanos ha dejado claro que “la única manera de que nosotros podamos encausar este proceso y darle soluciones efectivas es por medio de un proceso electoral”.

Para el expreso político, es claro que la “población venezolana se mantiene escéptica”, debido a que, desde la captura y extracción de Nicolás Maduro, el régimen no ha demostrado un “cambio significativo”.

Enfatizó en que: Esto que maneja la señora Delcy, que podemos llamarlo interinato, no es la transición, es la finalización de un sistema que se agotó y es el comienzo y reinicio que va a empezar una vez que se anuncia un cronograma electoral”.

Por último, afirmó con certeza que, de llegar a anunciarse elecciones, la población va a recobrar la confianza “a través de su institucionalidad, fuerza ciudadana y de las oportunidades”.