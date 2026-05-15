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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Donald Trump

Trump sobre propuestas del régimen de Irán: "La miro, y si no me gusta la primera oración, simplemente la tiro"

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Xi Jinping - AFP
Donald Trump y Xi Jinping - AFP
El presidente de Estados Unidos fue cuestionado sobre la última propuesta de Irán para lograr un acuerdo y poder poner fin al conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con la prensa a bordo del Air Force One tras un viaje a China en donde sostuvo un encuentro cara a cara con su homólogo chino, Xi Jinping.

Además, mencionó la situación actual con el régimen de Irán y el conflicto desatado en Medio Oriente tras los ataques en conjunto con Israel contra el régimen islámico del 28 de febrero.

Trump fue cuestionado sobre la última propuesta de Irán para lograr un acuerdo y poder poner fin al conflicto y dijo que la miró, pero que si contempla cualquier forma de nuclear para el régimen, la desecha de inmediato.

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“La miré, y si no me gusta la primera oración, simplemente la tiro... si tienen cualquier forma de nuclear, no leo el resto de su carta”, señaló el mandatario norteamericano.

En una entrevista con Fox News tras el primer día de su visita a China, Trump dijo que Xi había accedido a varios puntos de la lista de deseos de Estados Unidos.

Según dijo, el líder asiático le había asegurado que China no se estaba preparando para brindar ayuda militar al régimen de Irán, que prácticamente ha cerrado el estrecho de Ormuz desde el comienzo del conflicto.

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"Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz y dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría ayudar'", dijo Trump.

En esa misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado este viernes sobre el tema de Irán y afirmó que "las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible".

La situación de la ruta fluvial comercial es un punto clave de controversia entre Irán y Estados Unidos en las conversaciones destinadas a poner fin definitivamente al conflicto, y las cuales no han presentado avances significativos.

Y es que mientras el régimen insiste en controlar el tráfico a través del estrecho incluso después del alto el fuego acordado, Estados Unidos y otros países insisten en la importancia de garantizar la libertad de navegación por el mismo.

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