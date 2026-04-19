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Domingo, 19 de abril de 2026
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Venezuela

"Tras su aprobación, se siguen condenando a personas por motivos políticos": analista sobre Ley de amnistía en Venezuela

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ley de amnistía en Venezuela excluye a 477 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

Dos meses después de su aprobación, la ley de amnistía en Venezuela enfrenta severas críticas por su aplicación restrictiva.

Según cifras de la ONG Foro Penal, al menos 477 presos políticos permanecen detenidos, mientras organizaciones de derechos humanos califican la medida como excluyente y alejada de su objetivo inicial de reconciliación nacional.

Kelvi Zambrano, activista venezolano y director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, denunció que la aplicación de la ley carece de voluntad política.

"No es simplemente que se apruebe una ley de amnistía, esta debe estar acompañada de voluntad política y de una serie de medidas legislativas que puedan garantizar que se abra el espacio cívico, que se respeten las libertades civiles", señaló el abogado en el exilio.

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“Tras la aprobación de esta ley, se siguen condenando a personas por motivos políticos”, afirmó.

Los principales excluidos de la amnistía son los militares y personas vinculadas al supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Zambrano advirtió que varios tribunales han negado la aplicación de la ley con "argumentos abstractos, sin razonamiento alguno".

"Solamente se puede hablar de violaciones de derechos humanos cuando se trata de una persona que actúa con anuencia del Estado o es el Estado actuando en esta ejecución", afirmó.

Respecto a la posición de Estados Unidos, Zambrano expresó escepticismo sobre la comprensión del presidente Donald Trump de la complejidad del proceso de transición democrática. "Creo que el presidente Trump tiene afinidad con los gobiernos autoritarios", afirmó.

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