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Domingo, 03 de mayo de 2026
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Colombia

Tragedia en el evento ‘Monster Truck’ 2026: un automotor perdió el control y se fue contra el público dejando más de 30 heridos y dos muertos

mayo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Monster Truck atropella a más de 30 personas en Popayán / FOTO: Referencia EFE
Monster Truck atropella a más de 30 personas en Popayán / FOTO: Referencia EFE
El vehículo se salió de control durante una maniobra y terminó yéndose contra la gente, llevándose por delante incluso a niños y dejando en cuestión la seguridad del evento.

Una tragedia ocurrió este domingo en Popayán, capital del departamento colombiano del Cauca, durante un evento llamado ‘Monster Truck’ 2026. Uno de los vehículos gigantes que hacen parte del evento perdió el control y terminó embistiendo a los asistentes.

Videos en redes sociales muestran el momento en que una conductora realizaba una maniobra como parte de la exhibición y cuando tuvo que voltear el automotor, este no pudo agarrar la vuelta y se fue contra la gente dejando más de 30 personas heridas y dos muertos, según confirmaron las autoridades.

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Los heridos son atendidos en el Hospital San José y el Hospital Susana López de Valencia, donde reciben atención médica.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció a través de redes sociales por lo ocurrido, enviando su solidaridad con las familias de las víctimas y demás personas que se pudieron ver afectadas por la tragedia.

Lo ocurrido dejó fuertes cuestionamientos ante la seguridad del evento, pues solo una valla era lo que separaba a los vehículos gigantes del evento con el público, por lo que se cuestiona si los permisos estaban al día para su realización.

Este evento estaba programado para realizarse el fin de semana anterior, pero debido a la situación de orden público que sacudió al suroccidente de Colombia, se reprogramó.

Este es el momento en que el Monster Truck atropelló al público en Popayán:

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