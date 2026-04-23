"Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no": Trump dice que no está "ansioso" por terminar operaciones contra el régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación actual en Medio Oriente, donde mantiene activa la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario norteamericano arremetió contra varios medios de comunicación de su país, y aseguró que no está "ansioso" por terminar la guerra con Irán.

"Les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición", escribió.

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Y añadió: "Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre! La razón por la que algunos medios de comunicación tienen tan poca audiencia es porque han perdido credibilidad".

En ese mismo mensaje, se refirió a los resultados de la Operación Furia Épica desde su comienzo el 28 de febrero y aseguró que la Armada iraní está hundida, su Fuerza Aérea está destruida, su armamento antiaéreo y de radar ha desaparecido, y que sus líderes están muertos, por lo que argumentó que "el bloqueo es hermético y sólido, y a partir de ahí, la situación solo empeora".

"¡El tiempo no está de su lado! Solo se llegará a un acuerdo cuando sea apropiado y beneficioso para los Estados Unidos de América, nuestros aliados y, de hecho, para el resto del mundo", concluyó.

A finales de febrero, Estados Unidos lanzó dicha operación apoyada por Israel contra la amenaza existente del régimen iraní, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, lo que desencadenó una escalada del conflicto en Medio Oriente.

Para el 7 de abril, Trump anunció un cese el fuego durante dos semanas con el régimen, pero dejó como condición la apertura completa del estrecho de Ormuz.

Y es que dicha vía marítima, crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento central del conflicto y cristaliza las tensiones: mientras que el régimen de Irán mantiene un bloqueo en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, Washington impone un bloqueo a los puertos iraníes.

Aunque la situación en el estrecho se mantiene incierta y enfrenta a ambos países, este miércoles Trump anunció una prolongación de la tregua con el régimen, que entró en vigor el 8 de abril.