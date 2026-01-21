Hallan en Sri Lanka la 'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo valuado en más de 300 millones de dólares

La comunidad gemológica se encuentra de celebración tras conocerse que en Sri Lanka expertos hallaron al zafiro estrella más grande del mundo, un nuevo hito en la historia de las piedras preciosas.

En Colombo, la capital de Sri Lanka, fue descubierta la famosa piedra conocida como 'Estrella de Tierra Pura', un zafiro con un peso y características que la hacen única entre las gemas preciosas.

El zafiro fue hallado en la región Ratnapura, un lugar conocido por muchos como la "Ciudad de las gemas" debido a que en sus yacimientos hay mucha abundad y calidad de las piedras preciosas.

La 'Estrella de Tierra Pura' es una gema de 3.563 quilates, por lo que su descubrimiento ha dejado tanto a los coleccionistas como a los expertos totalmente impactados.

Según ha informado la agencia Associated Press, la gema preciosa podría costar entre 300 y 400 millones de dólares, convirtiéndose así en una de las más caras del mundo recientemente descubiertas.

El medio Daily Mail también afirmó que los propietarios de la gema, que prefieren mantenerse en el anonimato, adquirieron el zafiro en 2023 junto con otras gemas.

Más allá de su costo, la 'Estrella de Tierra Pura' se destaca por su color, un púrpura intenso, el cual suele ser poco frecuente en el mundo de las gemas, incluso entre los zafiros estrella.

El gemólogo Ashan Amarasinghe le dijo a la prensa británica que: "Es el mayor zafiro estrella púrpura de su tipo y exhibe un asterismo de seis rayos claramente definido".

Esta gema podría ser comparada con otros hallazgos históricos que han llegado a subastas recientes. Como la 'Estrella Rosa Williamson' o el 'Azul Oppenheimer' que alcanzaron los 57 millones de dólares.

Sri Lanka es conocida por ser lugar con un largo historia de extracción de corindón, un mineral del cual se derivan los zafiros y los rubíes.

Desde la antigüedad, la isla es reconocida como una tierra estrategica para el comercio de piedras preciosas.

De hecho, en 2021 se dio el descubrimiento de un enorme clúster de zafiros estrella, el cual rompió el récord Guinness por su tamaño.

Ese mismo año se halló el zafiro 'Reina de Asia' valorado por un aproximado de 150 millones de dólares.