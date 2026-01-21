"Muchos quieren ver a Venezuela regresar a un lugar donde el gobierno opere atento; eso incluye no tener un narcoterrorista como jefe del país": senadora republicana Ashley Moody a NTN24

Este miércoles, la senadora norteamericana Ashley Moody celebró su primer año en el cargo en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.

Moody llegó al Senado estadounidense tras ser designada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, luego de que Marco Rubio fuera nombrado como secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

En entrevista con NTN24 la senadora republicana Ashley Moody sobre el futuro político de Venezuela y la transición democrática en el país tras la captura de Nicolás Maduro.

En conversacion con el canal de las Américas, la senadora estadounidense señaló que Washington quiere ver elecciones libres y un gobierno al servicio venezolano.

"Lo que puedo decirle como senadora de Estados Unidos es que hemos estado involucrados con la administración y creo que todos queremos ver elecciones libres y justas en Venezuela", puntualizo.

Y comentó que Estados Unidos "Quiere que el pueblo venezolano regrese a un lugar en el cual pueda confiar en el gobierno que funcione en su nombre, que realmente sea un gobierno que refleje la voluntad de la gente".

La senadora se refirió a las recientes declaraciones de Trump sobre el papel que jugaría la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, en la transición política del país.

"Muchos líderes quieren ver a Venezuela regresar a un lugar donde el gobierno opera atento a sus intereses, eso incluye no tener un narcoterrorista como jefe del país tomando decisiones", continuó diciendo.

Además, Moody también se refirió a Cuba, diciendo que la captura del dictador Nicolás Maduro debilita al régimen cubano y no descartó una intervención contra Miguel Díaz-Canel.

"Muchos estadounidenses no se sorprendieron cuando se arrestó a Maduro y se llevó a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Docenas de cubanos estaban operando, ayudando y cuidando a Maduro, y creo que lo que el presidente y muchos de los líderes querían ver es que podemos empezar a tener los recursos para Venezuela y que vayan al pueblo venezolano".

Y especificó que "el presidente (Trump) realmente cree que eso va a aminar a Cuba porque ellos dependen tanto de Venezuela, que una alianza maldita con Venezuela se acabe".

Moody habló también sobre una posible extracción del líder del régimen cubano asegurando que "creo que todos vieron la conexión y todo lo que están sintiendo en toda la Florida es que finalmente hay un presidente que está dispuesto a entrar".

"Finalmente tenemos a un líder que es capaz de traerlos a la justicia y eso afectará estos países que dependen uno del otro, y que no sirven a su gente", agregó.

La senadora republicano sentenció que lo que se siente hoy es "una celebración, un reconocimiento de que la libertad está viniendo".