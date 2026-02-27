"Que rápido olvidó a su exjefe Maduro": venezolanos en redes reaccionan a declaraciones de Delcy Rodríguez, quien llamó "amigo" y "socio" a Trump

El pasado jueves 26 de febrero la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, calificó a Donald Trump como "amigo" y "socio" durante un evento político.

Durante su ponencia en un acto con la juventud de su partido en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Rodríguez le envió un mensaje al líder republicano para pedirle el cese de los bloqueos y las sanciones contra Venezuela.

"El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela, y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela. Porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos", mencionó Rodríguez.

Ante tales declaraciones, muchos venezolanos, usuarios de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y X, han reaccionado.

“Que rápido olvidó a su exjefe Nicolás Maduro, es lo que le toca, arrastrarse frente a quienes capturaron y se llevaron al dictador, de lo contrario, ella también cae”, expresó un internauta en X.

“Y todavía hay quienes dudan que ella es una de los integrantes del chavismo quienes pactó con la Casa Blanca para que se llevaran a Maduro”, manifestó otro internauta también en X.

“Alguna vez creí en el proyecto revolucionario, pero hace muchos años que abrí los ojos, este tipo de representantes de izquierda son los que dañan esa ideología política, por un lado hablan de ser antiimperialistas, y bajo cuerda, son amigotes”, sostuvo otro navegador de internet en Instagram.

“Como dice la canción: ‘huele a peligro’... Les toca halar el mecate, entre ellos se van a seguir traicionando, firmen eso”, añadió otro usuario de Instagram.

Las palabras de la encargada del régimen venezolano hacen referencia a lo que dijo el mandatario norteamericano durante el Discurso del Estado de la Unión en donde se refirió a Venezuela como "un nuevo amigo y socio".

En medio de su discurso, Trump habló sobre los acuerdos petroleros que ha alcanzado con quienes administran hoy al país caribeño tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro.