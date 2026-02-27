NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Dictadura en Venezuela

"Que rápido olvidó a su exjefe Maduro": venezolanos en redes reaccionan a declaraciones de Delcy Rodríguez, quien llamó "amigo" y "socio" a Trump

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Durante su intervención en un acto con la juventud de su partido en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Rodríguez le envió un mensaje al líder republicano para pedirle el cese de los bloqueos y las sanciones contra Venezuela.

El pasado jueves 26 de febrero la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, calificó a Donald Trump como "amigo" y "socio" durante un evento político.

o

Durante su ponencia en un acto con la juventud de su partido en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Rodríguez le envió un mensaje al líder republicano para pedirle el cese de los bloqueos y las sanciones contra Venezuela.

"El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela, y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela. Porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos", mencionó Rodríguez.

Ante tales declaraciones, muchos venezolanos, usuarios de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y X, han reaccionado.

o

“Que rápido olvidó a su exjefe Nicolás Maduro, es lo que le toca, arrastrarse frente a quienes capturaron y se llevaron al dictador, de lo contrario, ella también cae”, expresó un internauta en X.

“Y todavía hay quienes dudan que ella es una de los integrantes del chavismo quienes pactó con la Casa Blanca para que se llevaran a Maduro”, manifestó otro internauta también en X.

“Alguna vez creí en el proyecto revolucionario, pero hace muchos años que abrí los ojos, este tipo de representantes de izquierda son los que dañan esa ideología política, por un lado hablan de ser antiimperialistas, y bajo cuerda, son amigotes”, sostuvo otro navegador de internet en Instagram.

“Como dice la canción: ‘huele a peligro’... Les toca halar el mecate, entre ellos se van a seguir traicionando, firmen eso”, añadió otro usuario de Instagram.

Las palabras de la encargada del régimen venezolano hacen referencia a lo que dijo el mandatario norteamericano durante el Discurso del Estado de la Unión en donde se refirió a Venezuela como "un nuevo amigo y socio".

o

En medio de su discurso, Trump habló sobre los acuerdos petroleros que ha alcanzado con quienes administran hoy al país caribeño tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez

Régimen

Cae Maduro en Venezuela

Chavismo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Más de Actualidad

Ver más
Ramón Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

"Casa por cárcel sigue siendo prisión, exigimos su libertad plena": hijo de Guanipa confirma que su padre está en Maracaibo y agradece labor de EE. UU. a favor de Venezuela

Nuevo ataque del Comando Sur a embarcación en el Pacífico - Foto: Captura
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos ataca nueva embarcación "operada por organizaciones terroristas" en el Pacífico: tres "narcoterroristas" murieron

Manifestación tras captura del alcalde de Guayquil, Aquiles Álvarez. (AFP)
Guayaquil

Alcalde de Guayaquil en Ecuador y el presidente del club más popular de fútbol del país fueron detenidos por supuesta corrupción

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Al Pacino, actor estadounidense - Foto: EFE
Al Pacino

El emotivo mensaje con el que Al Pacino lamentó la muerte del actor Robert Duvall con quien coprotagonizó 'El Padrino'

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Aranceles

Trump eleva aranceles globales al 15 %: ¿es posible que suba el porcentaje? Economista responde

Premios Grammy 2024 - Foto de EFE
Premios Grammy

Ellos son los artistas latinos nominados a los Grammy 2026

Ramón Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

"Casa por cárcel sigue siendo prisión, exigimos su libertad plena": hijo de Guanipa confirma que su padre está en Maracaibo y agradece labor de EE. UU. a favor de Venezuela

Nuevo ataque del Comando Sur a embarcación en el Pacífico - Foto: Captura
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos ataca nueva embarcación "operada por organizaciones terroristas" en el Pacífico: tres "narcoterroristas" murieron

Shia LaBeouf, actor (AFP)
Transformers

Shia LaBeouf, estrella de 'Transformers', fue arrestado por agredir a dos personas y comportarse de manera "agresiva" en público

Manifestación tras captura del alcalde de Guayquil, Aquiles Álvarez. (AFP)
Guayaquil

Alcalde de Guayaquil en Ecuador y el presidente del club más popular de fútbol del país fueron detenidos por supuesta corrupción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre