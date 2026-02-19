¿Logrará Santa Fe levantar cabeza ante Junior? Así se jugará la octava fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026

La octava jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026 dará inicio este viernes 22 de febrero, la cual se extenderá hasta el próximo lunes 23 del mismo mes.

Los encargados de abrir la octava fecha del fútbol colombiano, durante este viernes, serán Llaneros y Medellín. El conjunto llanero busca tres puntos importantes para lograr acercarse a los ocho.

Por su parte el DIM quiere comenzar a enderezar su camino en el rentado local donde está acostumbrado a ser protagonista.

Entre tanto, ese mismo día el Deportivo Pasto, colíder de la competencia, visitará al Pereira, escuadra que sigue sin encontrar su rumbo en esta temporada, pues de 21 puntos posibles hasta la fecha solo ha sumado tres unidades.

La jornada futbolera del sábado estará a cargo de Once Caldas y Fortaleza, dos escuadras de gran desempeño durante en el torneo y que buscan un puesto dentro de los ocho.

Finalizado este encuentro, continuaremos con el juego entre Bucaramanga y Cali, dos equipos con un buen presente en la Liga BetPlay Apertura 2026, que ocupan las casillas 5 y 6 de la competencia.

Durante ese mismo día, también se enfrentarán Atlético Nacional y Alianza, escuadras con realidades totalmente distintas.

Pese a que el conjunto verdolaga tiene dos partidos pendientes, se ubica en el puesto 11 con 9 unidades, mientras que los de Valledupar son últimos con 3 puntos en siete partidos disputados hasta la fecha.

Culminaremos la jornada sabatina con un duelo capitalino: Internacional de Bogotá, líder del campeonato, recibe en el Metropolitano de Techo a Millonarios, un equipo que, de la mano de su nuevo técnico, Fabián Bustos, ha ido de menos a más.

Cardenales y Tiburones, el duelo de la fecha

Entre tanto, el domingo Santa Fe recibe en El Campín al Junior en el, para muchos, juego más destacado de la jornada. Por un lado, los Leones buscan enderezar su camino, pues vienen de dos derrotas consecutivas en el rentado local, mientras que el conjunto barranquillero, que ha ido de menos a más, goza de una buena posición en la tabla general.

Ese mismo día, Águilas Doradas recibe a Boyacá Chico, un juego entre equipos que buscan sumar de a tres.

Por su parte, el América, actualmente en la séptima casilla, ante su afición saldrá en busca de la victoria, mientras que Jaguares irá por el triunfo que le permita ascender a los ocho.

El Cúcuta, uno de los coleros de la tabla en el cierre de la jornada, recibirá el lunes al Tolima, uno de los punteros de la competencia.

Horarios y fechas de la fecha 8 del fútbol colombiano

Viernes 20 de febrero

Llaneros vs. Medellín / Hora: 6.20 p.m.

Pereira vs. Pasto / Hora: 8.30 p.m.

Sábado 21 de febrero

Once Caldas vs. Fortaleza / Hora: 2:00 p.m.

Bucaramanga vs. Cali / Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 4:10 p.m.

Nacional vs. Alianza / Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 6:20 p.m.

Inter Bogotá vs. Millonarios / Hora: 8:30 p.m.

Domingo 22 de febrero

Santa Fe vs. Junior / Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 4:00 p.m.

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas / Hora: 6:10 p.m.

América vs. Jaguares / Con transmisión de Nuestra Tele Internacional desde las 8:30 p.m.

Lunes 23 de febrero