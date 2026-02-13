NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Sistema Solar

Descubren un sistema solar con estructuras peculiares que, según astrónomos, “no debería existir”

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Mundo planetario | Foto Canva
Mundo planetario | Foto Canva
Los científicos aseguran que este hallazgo es la “prueba para cambiar el guion sobre cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas de la galaxia”.

En la revista científica ‘Science’ se reveló que tras la formación de planetas con escasez de gas se produjo en el sistema cuatro planetas, cuyo mundo LHS 1903 contiene un radio de 1,7 veces el de la Tierra y unas seis masas terrestres, densidad que indica que carece de envoltura gaseosa.

o

El hallazgo se dio gracias a la combinación de múltiples agencias de observación espaciales como la del satélite Tess de la NASA, el telescopio Cheops de la Agencia Espacial Europea (ESA) y varios observatorios terrestres.

El fenómeno radica en los cuatro planetas que orbitan alrededor de LHS 1903, una enana roja, cuyo tipo de estrella es la más común del universo, y están ubicados en una secuencia peculiar.

En ese contexto, el planeta más interno es rocoso, mientras que los dos son gaseosos e inesperadamente, el planeta más externo también es rocoso.

Su disposición contradice un “patrón”, que al igual que nuestra estrella, los planetas rocosos son los que orbitan más cerca del sol, como Mercurio, Venus, Tierra y Marte y los gaseosos, como Júpiter Saturno, Urano y Neptuno que están más lejos.

Su formación planetaria escalonada dentro de un sistema sugiere que “los radios de los exoplanetas pequeños forman dos poblaciones, supertierras y subneptunos, separadas por una brecha conocida como valle de radio”, se lee en la revista.

Frente al extenso planeta rocoso, Thomas Wilson, profesor asistente del departamento de física en la Universidad de Warwick en Inglaterra y autor del estudio aseguró que “esta es la primera vez que tenemos un planeta rocoso tan lejos de su estrella anfitriona”.

o

“Este planeta exterior, que es más rocoso en comparación con los dos planetas del medio, no debería existir según la teoría estándar de formación. Pero creemos que lo que sucedió es que se formó después de los otros planetas”, explicó Wilson.

A su vez, Sara Seager, profesora de ciencia planetaria añadió que este descubrimiento revela “algunas de las primeras pruebas para cambiar el guion sobre cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas de la galaxia”.

Temas relacionados:

Sistema Solar

Planeta Tierra

Galaxia

Estrella

Sol

Planetas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Foto captura X: @NASA_Johnson
Nasa

"Absolutamente impresionante": la NASA difunde nuevas imágenes de las auroras verdes vistas desde el espacio

Starlink | Foto AFP
Elon Musk

Empresa de Elon Musk anuncia acceso gratuito a internet satelital y así funciona

NASA | Fotos AFP
Nasa

La NASA revela un balance en el que afirma que ha reforzado "la superioridad estadounidense en el espacio" durante el primer año de Trump tras su retorno al poder

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Tusk, primer ministro de Polonia - Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Primer ministro de Polonia asegura que Rusia fue quien rechazó el plan de paz propuesto por Washington para un cese a la guerra con Ucrania

Jeff Bezos y Elon Musk | Foto AFP
Jeff Bezos

Jeff Bezos entra en la carrera del millón de satélites con el despliegue de Leo y compite con Musk en órbita

UEFA/ Real Madrid - Fotos AFP
UEFA

Oficial: UEFA y el Real Madrid llegan a acuerdo que pone fin a batalla legal por competición europea

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Revelan la cantidad de dólares que tendrían que pagar los países que quieran ocupar un asiento en el "Consejo de Paz" de Donald Trump

Deslizamiento de tierra en Mallama - Foto: Gobernación de Nariño
Fuertes lluvias

Fuertes lluvias en Colombia cobran la vida de más de 20 personas y dejan miles de desplazados

Emmanuel Macron | Foto EFE
Francia

Francia inaugura el primer consulado de un país de la Unión Europea en Groenlandia

Foto: Cancillería de Colombia
Gobierno de Colombia

Llegó a Colombia un vuelo con 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre