Descubren un sistema solar con estructuras peculiares que, según astrónomos, “no debería existir”

En la revista científica ‘Science’ se reveló que tras la formación de planetas con escasez de gas se produjo en el sistema cuatro planetas, cuyo mundo LHS 1903 contiene un radio de 1,7 veces el de la Tierra y unas seis masas terrestres, densidad que indica que carece de envoltura gaseosa.

El hallazgo se dio gracias a la combinación de múltiples agencias de observación espaciales como la del satélite Tess de la NASA, el telescopio Cheops de la Agencia Espacial Europea (ESA) y varios observatorios terrestres.

El fenómeno radica en los cuatro planetas que orbitan alrededor de LHS 1903, una enana roja, cuyo tipo de estrella es la más común del universo, y están ubicados en una secuencia peculiar.

En ese contexto, el planeta más interno es rocoso, mientras que los dos son gaseosos e inesperadamente, el planeta más externo también es rocoso.

Su disposición contradice un “patrón”, que al igual que nuestra estrella, los planetas rocosos son los que orbitan más cerca del sol, como Mercurio, Venus, Tierra y Marte y los gaseosos, como Júpiter Saturno, Urano y Neptuno que están más lejos.

Su formación planetaria escalonada dentro de un sistema sugiere que “los radios de los exoplanetas pequeños forman dos poblaciones, supertierras y subneptunos, separadas por una brecha conocida como valle de radio”, se lee en la revista.

Frente al extenso planeta rocoso, Thomas Wilson, profesor asistente del departamento de física en la Universidad de Warwick en Inglaterra y autor del estudio aseguró que “esta es la primera vez que tenemos un planeta rocoso tan lejos de su estrella anfitriona”.

“Este planeta exterior, que es más rocoso en comparación con los dos planetas del medio, no debería existir según la teoría estándar de formación. Pero creemos que lo que sucedió es que se formó después de los otros planetas”, explicó Wilson.

A su vez, Sara Seager, profesora de ciencia planetaria añadió que este descubrimiento revela “algunas de las primeras pruebas para cambiar el guion sobre cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas de la galaxia”.