NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Cuba

Se incendia refinería de petróleo en Cuba en medio de la crisis energética de la isla y la presión de Washington

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Incendio en refinería Ñico López de La Habana, Cuba - Foto: EFE
Incendio en refinería Ñico López de La Habana, Cuba - Foto: EFE
El Ministerio de Energía y Minas del régimen detalló en un escueto comunicado que el incendio había sido controlado.

Un incendio se desató la tarde de este viernes en la refinería de petróleo Ñico López, ubicada en la Bahía de La Habana.

Una inmensa columna de humo negro, que procedía del recinto de la refinería, era visible desde el otro lado del canal de la Bahía de La Habana, sin que fuera posible precisar si el fuego afectaba a los depósitos de petróleo de la fábrica.

El fuego, que perdió intensidad rápidamente, se desató muy cerca del lugar donde estaban fondeados dos petroleros.

o

El Ministerio de Energía y Minas del régimen detalló en un escueto comunicado que el incendio había sido controlado.

Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería 'Ñico López' Se investigan las causas”, declaró.

En la misma bahía atracaron el jueves los dos buques de la Armada de México que trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

o

Para ahorrar energía, el régimen comunista puso en vigor el lunes un plan de emergencia que incluye, entre otras medidas, restricciones de la venta de combustibles y una jornada laboral de cuatro días (de lunes a jueves).

Temas relacionados:

Cuba

La Habana

Incendio

Petróleo

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está probando un nuevo método de cambio de régimen": analista sobre la transición formulada por Washington para Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La visita de Delcy Rodríguez a Colombia es “por intereses ideológicos o por lo que le dijeron a Petro en Washington”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Billetes colombianos (Canva)
salario mìnimo

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

n
Donald Trump

Trump ofrece nuevos detalles de la 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela: "Maduro estaba tras una puerta metálica que nuestras fuerzas podían traspasar como si fuera papel maché"

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas - EFE
Presos políticos

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas

El presidente de EEUU Donald Trump y la primera dama Melania Trump salen de la Casa Blanca para un evento en Carolina del Norte - Foto: EFE
Donald Trump

"Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar que EEUU está dispuesto a actuar contra amenazas": Fernando Vaccotti sobre encuentro del presidente con militares que capturaron a Maduro

Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Padrino López - Foto EFE
Padrino López

Padrino López dice que era "inviable" usar aeronaves venezolanas durante captura de Maduro y reconoce la supremacía estadounidense

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el helipuerto de Wall Street antes de ser traslados al tribunal federal en Nueva York-Foto: EFE
Nicolás Maduro

“Tengo información de muertes rusas y muertes iraníes”: general del Ejército de Venezuela en retiro sobre el operativo de captura de Maduro

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Donald Trump deja clara su posición ante la posibilidad de una reunión con Maduro en prisión

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Vladimir Padrino López - Foto EFE
Padrino López

Padrino López dice que era "inviable" usar aeronaves venezolanas durante captura de Maduro y reconoce la supremacía estadounidense

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el helipuerto de Wall Street antes de ser traslados al tribunal federal en Nueva York-Foto: EFE
Nicolás Maduro

“Tengo información de muertes rusas y muertes iraníes”: general del Ejército de Venezuela en retiro sobre el operativo de captura de Maduro

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Donald Trump deja clara su posición ante la posibilidad de una reunión con Maduro en prisión

Manifestaciones en contra del gobierno de Irán - Foto: AFP
Unión Europea

La Unión Europea impone nuevas sanciones a Irán en medio de la fuerte represión que se vive en esta nación

María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Juan Pablo Guanipa | Fotos EFE
Juan Pablo Guanipa

"Esto es terrorismo de Estado": congresistas de EE. UU. denuncian secuestro de Juan Pablo Guanipa

Ciclismo - Foto de referencia Canva
Ejercicio

Expertos coinciden en cuáles que serán las tendencias deportivas en 2026: "un verdadero aliado del bienestar físico y mental"

José Raúl Mulino, presidente de Panamá y puerto Balboa - Fotos: AFP
José Raúl Mulino

El presidente de Panamá responde ante la advertencia de China por la suspensión de contratos en los puertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre