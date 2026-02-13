Se incendia refinería de petróleo en Cuba en medio de la crisis energética de la isla y la presión de Washington

Un incendio se desató la tarde de este viernes en la refinería de petróleo Ñico López, ubicada en la Bahía de La Habana.

Una inmensa columna de humo negro, que procedía del recinto de la refinería, era visible desde el otro lado del canal de la Bahía de La Habana, sin que fuera posible precisar si el fuego afectaba a los depósitos de petróleo de la fábrica.

El fuego, que perdió intensidad rápidamente, se desató muy cerca del lugar donde estaban fondeados dos petroleros.

El Ministerio de Energía y Minas del régimen detalló en un escueto comunicado que el incendio había sido controlado.

“Controlado incendio que ocurrió esta tarde en uno de los almacenes ubicado en la Refinería 'Ñico López' Se investigan las causas”, declaró.

En la misma bahía atracaron el jueves los dos buques de la Armada de México que trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

Para ahorrar energía, el régimen comunista puso en vigor el lunes un plan de emergencia que incluye, entre otras medidas, restricciones de la venta de combustibles y una jornada laboral de cuatro días (de lunes a jueves).