Martes, 10 de febrero de 2026
"Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello escuchen": la dura advertencia que lanza senador de EE. UU. al régimen venezolano

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, Rick Scott y Delcy Rodríguez | Foto AFP
Diosdado Cabello, Rick Scott y Delcy Rodríguez | Foto AFP
El senador de los Estados Unidos recordó brevemente las condiciones en la relación que tiene Delcy Rodríguez con Washington.

El senador de los Estados Unidos, Rick Scott, arremetió contra Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, tras el secuestro del dirigente político Juan Pablo Guanipa, el 8 de febrero en horas de la noche y la posterior orden de casa por cárcel que recibió este martes.

o

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello escuchen. El acuerdo es que liberes a Juan Pablo Guanipa y a todos los presos políticos sin opresión, no esto. ¡Estamos vigilando!”, escribió el senador Scott.

Su mensaje venía acompañado de un video, el cual publicó en su red social X. “Justo después de liberar a Juan Pablo Guanipa, ¡lo arrestaron de nuevo!, ese no es el trato, ¿de acuerdo”, expresó molesto.

Concluyó diciendo que “así es como se trabaja con Estados Unidos” y advirtió que desde el país americano los “estamos observando”.

Por otro lado, el congresista de los Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, expresó “alivió”, después de que el hijo del opositor Juan Pablo Guanipa anunciara que su padre esta en “casa en Maracaibo”, sin embargo, cumpliendo bajo la restricción de “casa por cárcel”.

Díaz-Balart escribió: “Aliviado de que Juan Pablo Guanipa esté de regreso en casa tras una desaparición forzada por el régimen”.

“El presidente Trump no juega. Agradecido con el presidente y el Secretario Rubio por su solidaridad inquebrantable en defensa de la libertad junto al pueblo venezolano”, expresó.

Y al igual que su colega Scott advirtió que “Estados Unidos está observando de cerca”, recalcó que Washington “no perderá de vista las acciones del régimen”, y que seguirán “exigiendo rendición de cuentas”.

o

