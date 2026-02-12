NTN24
"Sabemos que está vivo, pero en malas condiciones": hermana de Anyelo Heredia, militar preso del régimen, pide a Delcy Rodríguez poder verlo

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Anyelo Heredia, capitán del Ejército venezolano, enfrenta una serie de retos desde su detención por denunciar contrabando de gasolina.

Anyelo Heredia, capitán del Ejército venezolano, enfrenta una serie de retos desde su detención por denunciar contrabando de gasolina.

Su fuga de la cárcel Ramo Verde, en 2019, desató una ola de sufrimiento para sus familiares. Según su hermana, Anyi Heredia, han sido víctimas de secuestros y torturas, en especial tras la huida de Heredia a Venezuela desde Cúcuta en diciembre de 2022.

Luego de ser entregado al DGCIM, fue trasladado a diferentes centros de reclusión, actualmente está en el Rodeo 1, un lugar conocido por condiciones inhumanas.

Anyi Heredia revela que la aprehensión de su hermano fue orquestada por un grupo armado identificado como el ELN.

Heredia fue posteriormente remitido al director del DGCIM, enfrentando un periodo de cuatro meses allí antes de ser destinado a un centro de mayor tortura.

Al estar incomunicado, la familia solo tiene comunicación esporádica a través de terceros, lo que incrementa la angustia. "Sabemos que está vivo, pero sin atención médica y en malas condiciones", comenta, quien también detalla que su madre, tras sufrir un ACV, se encuentra en deterioro físico y ansía ver a su hijo.

La mujer pide clemencia a la encargada del régimen, Delcy Rodríguez y al presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Además, solicita la liberación no solo de su hermano, sino de todos los presos políticos y militares incluidos en procesos de amnistía. “Queremos paz en nuestra familia”, concluye.

