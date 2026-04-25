"Hay una gran indignación": Nicmer Evans sobre autorización para que la defensa de Maduro pueda ser financiada con recursos del Estado venezolano

El gobierno de Estados Unidos autorizó que la defensa del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero, pueda ser financiada con recursos del Estado venezolano.

En un documento presentado ante el tribunal federal de Manhattan, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, informó que el Departamento del Tesoro otorgó licencias que permiten que los abogados de la pareja reciban pagos provenientes de Venezuela.

Es importante recordar que previamente esos fondos estaban bloqueados debido a las sanciones impuestas al régimen de Maduro, actualmente liderado por Delcy Rodríguez.

Sobre este tema, el politólogo y exprisionero político venezolano, Nicmer Evans, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Hay una gran indignación en la mayoría del pueblo venezolano, al enterarnos que se extraerá el dinero de los venezolanos para pagar la defensa de Maduro y Flores", expresó el entrevistado.

"Es una consternación especialmente para los que fuimos presos políticos que no tuvimos nunca el derecho a una defensa privada", añadió.

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Actualmente, no se ha fijado una fecha definitiva para el inicio del juicio oral y público de Maduro y Flores, ya que se encuentran en la fase de audiencias preliminares tras su captura en enero del año en curso. Expetos prevén que sea un proceso largo.