"Si no convocaran elecciones hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo ilegítimamente": Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista

En el programa La Tarde de NTN24, Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, advierte sobre las implicaciones que tendría Delcy Rodríguez si continúa como encargada de Venezuela sin llamar a elecciones presidenciales.

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El experto primero se refirió a “la ley de amnistía”, ya que “por más que traten de derogarla, ella permite su aplicación retroactiva” debido a que “una ley solo puede ser derogada por otra ley”, explicó.

“La verdad, yo no entiendo qué fue lo que trató de decir la señora Delcy Rodríguez, en particular porque estoy hablando de una persona, abogada, graduada, que sabe lo que estoy diciendo”, expresó el abogado político.

“La ley de amnistía no tenía fecha de caducidad”, por otro lado, lo que sí queda claro es que hay un “reconocimiento del fracaso en la aplicación de esta ley”, afirmó Apitz.

Asimismo, en sus declaraciones recordó que “una ausencia del presidente de la república puede durar hasta 90 días, la Asamblea Nacional tenía que declarar si prorrogaba esos 90 días, no lo hizo”.

“Así que aquí lo que queda es que convoque a elecciones presidenciales, tiene 30 días para esa convocatoria, esos 30 días vencen el 3 de mayo, porque el 3 de abril se agotaron los 90 días del presidente de la república”, destacó.

“Si no convocara a elecciones presidenciales, aquí hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo la presidencia de la república ilegítimamente, por lo cual habría una usurpación de autoridad”, aseveró.

Efectos de ilegitimidad presidencial

“Los contratos petroleros, los contratos de minas, los contratos de interés nacional que se firmen bajo esa presidencia de la república son nulos” ante la ley, de acuerdo con el artículo 132, explicó Apitz, abogado político.