NTN24
Viernes, 24 de abril de 2026
Viernes, 24 de abril de 2026
Régimen venezolano

"Si no convocaran elecciones hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo ilegítimamente": Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista

abril 24, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Programa: La Tarde
Juan Carlos Apitz señaló en NTN24 que Delcy Rodríguez “tiene 30 días para esa convocatoria; esos 30 días vencen el 3 de mayo”.

En el programa La Tarde de NTN24, Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, advierte sobre las implicaciones que tendría Delcy Rodríguez si continúa como encargada de Venezuela sin llamar a elecciones presidenciales.

o

El experto primero se refirió a “la ley de amnistía”, ya que “por más que traten de derogarla, ella permite su aplicación retroactiva” debido a que “una ley solo puede ser derogada por otra ley”, explicó.

“La verdad, yo no entiendo qué fue lo que trató de decir la señora Delcy Rodríguez, en particular porque estoy hablando de una persona, abogada, graduada, que sabe lo que estoy diciendo”, expresó el abogado político.

“La ley de amnistía no tenía fecha de caducidad”, por otro lado, lo que sí queda claro es que hay un “reconocimiento del fracaso en la aplicación de esta ley”, afirmó Apitz.

Asimismo, en sus declaraciones recordó que “una ausencia del presidente de la república puede durar hasta 90 días, la Asamblea Nacional tenía que declarar si prorrogaba esos 90 días, no lo hizo”.

“Así que aquí lo que queda es que convoque a elecciones presidenciales, tiene 30 días para esa convocatoria, esos 30 días vencen el 3 de mayo, porque el 3 de abril se agotaron los 90 días del presidente de la república”, destacó.

o

“Si no convocara a elecciones presidenciales, aquí hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo la presidencia de la república ilegítimamente, por lo cual habría una usurpación de autoridad”, aseveró.

Efectos de ilegitimidad presidencial

Los contratos petroleros, los contratos de minas, los contratos de interés nacional que se firmen bajo esa presidencia de la república son nulos” ante la ley, de acuerdo con el artículo 132, explicó Apitz, abogado político.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Presidente

Elecciones en Venezuela

Petróleo

Ley de Amnistía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no convocaran elecciones hay una cuestión que es indiscutible: Delcy Rodríguez estaría ejerciendo ilegítimamente": Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría planteando la posibilidad de pedir la suspensión de España en la OTAN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de EEUU y Cuba (Canva)
Cuba

Régimen cubano acusa a Estados Unidos de "extorsionar" a países latinoamericanos para "asfixiar" a la isla

Pete Hegseth, jefe del Pentágono/ Palacio de la Revolución - Foto EFE
Péntagono

El Pentágono intensifica la planificación de posibles operaciones militares en Cuba en caso de que Trump ordene una intervención, según USA Today

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Donald Trump confirma el rescate del segundo piloto del avión de combate derribado por el régimen de Irán: "Está gravemente herido"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de EEUU y Cuba (Canva)
Cuba

Régimen cubano acusa a Estados Unidos de "extorsionar" a países latinoamericanos para "asfixiar" a la isla

Pete Hegseth, jefe del Pentágono/ Palacio de la Revolución - Foto EFE
Péntagono

El Pentágono intensifica la planificación de posibles operaciones militares en Cuba en caso de que Trump ordene una intervención, según USA Today

Coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia - Foto: EFE
Elecciones en Perú

Autoridad electoral de Perú rechaza realizar nuevas elecciones presidenciales y ratifica fecha de segunda vuelta

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Donald Trump confirma el rescate del segundo piloto del avión de combate derribado por el régimen de Irán: "Está gravemente herido"

Fotografías de la Misión Artemis II - Créditos NASA
Nasa

Fondos de pantalla para su celular que la misión Artemis II de la NASA capturó y que ya puede descargar gratis

Valentina Castro / FOTO: Prensa
Moda

De Tumaco a ser parte del desfile de Victoria's Secret: la inspiradora historia de la modelo colombiana Valentina Castro

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

Se conoce el primer mensaje de Nicolás Maduro y Cilia Flores en prisión tras su captura el pasado 3 de enero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre