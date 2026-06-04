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Muere "de tristeza" a los 56 años la artista Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película 'Persépolis'

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Muere a los 56 años la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora de "Persépolis" - AFP
Muere a los 56 años la artista francoiraní Marjane Satrapi, autora de "Persépolis" - AFP
La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes indicaron que la artista murió un año después del deceso de su esposo Mattias, un actor y director sueco.

La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película "Persépolis" donde contó su infancia en la República Islámica del régimen de Irán, murió "de tristeza" en París a los 56 años, un año después del fallecimiento de su marido.

"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", indicaron sus allegados en un comunicado compartido a los medios. El productor, actor y director sueco, Mattias Ripa murió el 8 de abril de 2025.

Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica "Persépolis" (2000), en la que relata su juventud en Irán bajo el sistema de los mulás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

La artista francoiraní plasmó, con un trazo sencillo y en blanco y negro, la complejidad de la sociedad iraní y el choque íntimo y político provocado por la llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979.

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Esa imagen de la mujer cuervo y del hombre barbudo integrista, lo que ustedes pudieron ver en televisión, es lo que el gobierno permitía que se viera. Pero Irán es una dictadura, y una dictadura no lo muestra todo", declaró en 2003, lamentando los "clichés" que rodean a su país natal.

"Persépolis", adaptada en 2007 a la gran pantalla por ella misma junto a Vincent Paronnaud, ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, y también fue nominada al Óscar a la mejor película de animación.

"Aunque esta película es universal, quiero dedicársela a todos los iraníes", declaró en Cannes la artista, quien en los últimos años siguió denunciando a las autoridades de la República Islámica de Irán.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó sus "sentidas condolencias" a la familia de Marjane Satrapi y rindió homenaje a "una artista inmensa que convirtió una infancia iraní en una fábula universal".

"Marjane era una artista extraordinaria y una mujer entrañable que encarnaba la alegría de la creación y la tristeza del exilio y de los recuerdos dolorosos. Hoy la lloramos", reaccionó Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, a los medios.

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