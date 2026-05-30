Los ojos de Washington están sobre las elecciones presidenciales de Colombia: "En segunda vuelta Trump doblará la apuesta"

Robert Valencia, analista político, habló en NTN24 sobre la postura de Estados Unidos en los comicios presidenciales de Colombia.

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Al respecto, el entrevistado comentó: "Aunque haya todas las garantías en Colombia, Donald Trump, si no gana la derecha, no va a reconocer las elecciones".

"Sin duda, cuando ya se conozcan los candidatos de segunda vuelta, Donald Trump doblará la apuesta", complementó.

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A horas de que se celebren las elecciones presidenciales en Colombia, según reportes, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia figuran como lo aspirantes más fuertes a ocupar la Casa de Nariño.

Los comicios presidenciales de Colombia de 2026 se realizarán este domingo 31 de mayo. En esta contienda se elegirá al presidente y vicepresidente de la República para el período 2026-2030.

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En caso de una posible segunda vuelta, se disputaría el 21 de junio. El artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos.

Si ningún candidato obtiene esta mayoría absoluta, se debe realizar una segunda vuelta. Ya en segunda vuelta se medirían los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en primera vuelta.