"He dormido. Estaba cansado": Periodista venezolano descubierto en la indigencia recibe ayuda y cuenta su testimonio

El periodista venezolano Lewis Jiménez, encontrado en la indigencia por el influencer "Ruben, el profe" en Medellín, Colombia, ha pasado mejores días desde que su caso se volvió viral y recibió el apoyo de decenas de personas que se han conmovido con su caso.

La historia de Lewis Jiménez es digna de una película. Tras haber sido un periodista exitoso en Venezuela, sufrió la embestida de la crisis y decidió emigrar a Colombia con lo poco que tenía. Sin trabajo y con mucha expectativa, tuvo un accidente que lo dejó internado varios meses en un hospital del que logró salir en silla de ruedas, sin nada en las manos pero vivo.

Logró caminar pero no tuvo otra opción que vivir en la calle, sin la posibilidad de avisar a su familia y amigos de lo que había pasado, hasta que un encuentro casual le cambió la vida.

"Ruben, el profe", otro venezolano que ayuda a los más desposeídos en las calles de Medellín, lo grabó en uno de sus videos en los que le ofreció comida.

Al preguntarle más sobre su vida, le confesó que era un periodista de trayectoria en Venezuela, y los comentarios del post cundieron de testimonios de personas que dijeron conocerlo.

El video, que tiene 11,5 millones de reproducciones y 60 mil comentarios, se llenó de mensajes que daban cuenta de la vida exitosa que tuvo el periodista.

"Rubén, el profe" decidió volver a buscarlo, pero no estaba en el lugar donde "lo descubrió".

Finalmente se encontraron y lo llevó a su casa. Lewis Jiménez le contó que estaba durmiendo luego de encontrar una donación para alquilar un lugar con una cama.

Ahora tiene proyectos y agradeció el apoyo de todas las personas que tomaron su tiempo para apoyarlo.

"Después de varios días de descanso y de estar placentero en una habitación estamos aquí. Sí hay manera de cómo superar, una vez estuve en una muy buena posición, caí, sé, viví lo que es estar en la calle, esa experiencia la llevo dentro".

Comenta que se dedicará a hacer videos sobre los cambios repentinos de la vida.