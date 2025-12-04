NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Atletas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 - Foto: EFE
¡Imparables! Colombia y Venezuela siguen comandando la tabla del medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

diciembre 4, 2025
Por: Natalya Baquero González
La única delegación que podría llegar a alcanzar a la representación venezolana sería Perú, que se ubica en la tercera casilla con 205 medallas.

A cuatro días de que termine la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, las delegaciones de Colombia y Venezuela continúan destacándose en las justas deportivas en las que ya suman más de 250 medallas cada una.

La tabla del medallero de este evento deportivo se encuentra liderada por el país cafetero, que cuenta con más de 290 preseas, seguido de la representación criolla, que ocupa la segunda casilla con más de 250 medallas.

Desde el inicio de las justas deportivas el pasado 22 de noviembre hasta la fecha, la delegación colombiana ha sumado un total de 294 medallas: 119 de oro, 105 de plata y 70 de bronce.

Por su parte, la representación venezolana se ha subido en 251 oportunidades al podio, de las cuales en 87 ocasiones se ha hecho acreedor de preseas de oro, en 74 de preseas de plata y en 90 de bronce.

En los deportes en que Colombia ha obtenido más medallas ha sido en el levantamiento de pesas, seguido de la natación, el atletismo, el ciclismo de pista y el tiro con arco.

Entre tanto, Venezuela se ha hecho fuerte en disciplinas como la natación, levantamiento de pesas, lucha, esgrima, gimnasia rítmica, boxeo, judo y canotaje de velocidad.

De momento, parece que los cafeteros y los criollos harán el uno dos en la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025. La única delegación que podría llegar a alcanzar a la representación venezolana sería Perú, que se ubica en la tercera casilla con 205 medallas.

Hasta la fecha, de los 17 países representantes de estas justas deportivas, los únicos que no han sumado medallas son Costa Rica, Barbados y Jamaica.

Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025

1. Colombia – 294
2. Venezuela -251
3. Perú – 205
4. Chile – 142
5. Ecuador – 116
6. Guatemala – 79
7. República Dominicana – 52
8. Panamá – 30
9. Paraguay – 27
10. El Salvador – 18
11. Bolivia – 24

Entre tanto, el medallero de los países invitados por la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) se encuentra liderado por Uruguay con 11 medallas, seguido de Trinidad y Tobago con 4 y Curazao con 1.

