Periodista venezolano es descubierto en la indigencia por tiktoker y se vuelve viral

El creador de contenido en Medellín, Colombia, que se hace llamar en la red social TikTok como @Rubenelprofeapoyando, publicó uno de sus acostumbrados videos ayudando a una persona en situación de calle, pero la sorpresa que se llevó también dejó estupefactos a sus seguidores.

Al preguntarle a un hombre cómo se llamaba, éste le respondió: Lewis Jiménez, y Ruben le regaló una porción de comida, el hombre le agradeció y le dijo que tenía tres días sin comer.

En el video, que tiene 11,4 millones de reproducciones y 60 mil comentarios, el creador de contenidos se queda gratamente sorprendido de la dicción del indigente, su fluidez y las palabras que usó.

Al preguntarle más sobre su vida, le confesó que era un periodista de trayectoria en Venezuela, y los comentarios del post cundieron de testimonios de personas que dijeron conocerlo.

Explica que tras emigrar por la persecución en Venezuela, llegó a Medellín donde luego de un grave accidente quedó inhabilitado para trabajar y quedó en la calle.

Lewis Jiménez, es chef y periodista, y su caso puso en el tapete el debate sobre la grave crisis en los medios de comunicación, hartamente perseguidos por el régimen a nivel de censura y económico.

Tras la repercusión que tuvo su video, @Rubenelprofeapoyando, lo volvió a buscar para ofrecerle trabajo y quedó en actualizar la situación luego que fuera contactado por la hija del periodista.

Además aclaró que a pesar de la insistencia, tiene la política de no aceptar dinero.

La profesión de periodismo y comunicación en Venezuela es tratada como "enemiga" entretanto denuncie la grave crisis del país en chavismo, con graves casos de violación de derechos humanos que se debaten en la Corte Penal Internacional, así como la grave situación social y económica que ha obligado a casi 9 millones de personas a emigrar.