Asesinan a médico venezolano tras robarle el celular en Perú el día de su cumpleaños

Juan José Tuarez, médico cirujano y migrante venezolano murió en mano de la delincuencia en Lima, Perú el pasado 14 de noviembre cuando celebraba su cumpleaños.

Según el testimonio de familiares, Tuarez, oriundo del estado Guárico, decidió salir cerca de la media noche junto a su pareja para comprar un vino y regresar a la celebración, cuando fueron interceptados por delincuentes en el distrito Breña, quienes los apuntaron con un arma de fuego y le quitaron su teléfono celular.

Sin embargo, aunque la pareja no tomó resistencia al asalto ni forcejeó, los sujetos le dispararon.

"Alzó los brazos... y le dispararon. A los dos, tan solo que con mi familiar el arma se encasquilló y no salió la bala. Pero él tuvo un tiro mortal y murió a las 6 de la mañana", explicó Gabriela Guerra, cuñada de la víctima.

La comunidad venezolana en Perú lamenta el asesinato del médico a quien describen como un "excelente cirujano", que emigró a ese país en busca de mejores oportunidades.

Piden a las autoridades investigar los hechos y garantizar las seguridad en las calles.