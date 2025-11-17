NTN24
Homicidio

Asesinan a médico venezolano tras robarle el celular en Perú el día de su cumpleaños

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Juan José Tuarez, médico cirujano y migrante venezolano
La comunidad venezolana en Perú lamenta el asesinato del médico a quien describen como un "excelente cirujano".

Juan José Tuarez, médico cirujano y migrante venezolano murió en mano de la delincuencia en Lima, Perú el pasado 14 de noviembre cuando celebraba su cumpleaños.

o

Según el testimonio de familiares, Tuarez, oriundo del estado Guárico, decidió salir cerca de la media noche junto a su pareja para comprar un vino y regresar a la celebración, cuando fueron interceptados por delincuentes en el distrito Breña, quienes los apuntaron con un arma de fuego y le quitaron su teléfono celular.

Sin embargo, aunque la pareja no tomó resistencia al asalto ni forcejeó, los sujetos le dispararon.

"Alzó los brazos... y le dispararon. A los dos, tan solo que con mi familiar el arma se encasquilló y no salió la bala. Pero él tuvo un tiro mortal y murió a las 6 de la mañana", explicó Gabriela Guerra, cuñada de la víctima.

o

La comunidad venezolana en Perú lamenta el asesinato del médico a quien describen como un "excelente cirujano", que emigró a ese país en busca de mejores oportunidades.

Piden a las autoridades investigar los hechos y garantizar las seguridad en las calles.

