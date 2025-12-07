"Tenemos heredero": hijo de Messi sorprende con habilidades futbolísticas dignas de su padre en plena celebración del Inter de Miami

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter de Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse este sábado en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

La joven y ambiciosa franquicia copropiedad de David Beckham disfrutó de su noche más soñada frente a su público del Chase Stadium.

VEA TAMBIÉN Tercer título para Lionel Messi con el Inter Miami; el argentino se proclamó campeón de la MLS o

"Estoy feliz porque era un objetivo importante para nosotros, ser campeones de la MLS y festejarlo de local con la gente de Miami", reconoció Messi.

El triunfo culmina el ascenso de un equipo que, a la llegada de Messi a mediados de 2023, se encontraba en lo más bajo de la tabla y sin un solo trofeo en su vitrina.

Con 38 años y ya en el ocaso de su carrera, Messi agrandó el palmarés individual más exuberante del fútbol al conquistar la tercera liga en la que ha competido, tras ganar 10 veces la de España con el Barcelona y dos la de Francia con el Paris Saint-Germain.

El astro argentino ya dominaba la MLS a título individual, con los premios de MVP (Jugador Más Valioso) y Bota de Oro, y su talento único sigue marcando diferencias a sólo seis meses del inicio de la Copa del Mundo, pese a que no ha confirmado su presencia.

Pero no solo fue un Messi el que se llevó las miradas tras el título del Inter, pues Mateo, su hijo del medio, sorprendió a los asistentes con su gran dominio del balón en plena celebración de su padre.

VEA TAMBIÉN Alerta futbolera global tras declaración de Messi en la que no confirmó su participación en el Mundial de 2026 o

En el video compartido en redes sociales se ve a Mateo haciendo algunos trucos con el balón con una habilidad admirable y la tranquilidad que su padre siempre muestra en el campo de juego.

El pequeño Messi hizo algunas dominadas y hasta ejecutó una "vuelta al mundo", un truco de gran dificultad que el pequeño hace con gran facilidad.