Martes, 18 de noviembre de 2025
Caso Epstein

Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto que exige la publicación de archivos sobre el caso del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein

noviembre 18, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Capitolio de EE. UU. - Foto AFP
Capitolio de EE. UU. - Foto AFP
La decisión se da luego de que los demócratas revelaran nuevos elementos que vinculan al presidente estadounidense, Donald Trump, con el convicto fallecido.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes a favor de exigir la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Dos días después del repentino cambio de postura de Trump, quien pidió que se publicaran los archivos, la votación se aprobó por 427-1, lo que envía una resolución que exige la divulgación de todos los registros no clasificados sobre Epstein al Senado para su consideración.

o

Antes de la votación, alrededor de dos docenas de sobrevivientes de los presuntos abusos de Epstein se unieron a un trío de legisladores demócratas y republicanos frente al Capitolio de los Estados Unidos para instar a la divulgación de los registros.

Las mujeres sostenían fotografías de sí mismas cuando eran jóvenes, la edad en la que dijeron que conocieron por primera vez a Epstein, un financiero neoyorquino que fraternizaba con algunos de los hombres más poderosos del país.

El escándalo de Epstein ha sido una espina clavada en el costado político de Trump durante meses, en parte porque amplificó las teorías de conspiración sobre Epstein a sus propios partidarios.

Muchos votantes de Trump creen que el Gobierno ha encubierto los vínculos de Epstein con figuras poderosas y ha ocultado detalles que rodean su muerte, que fue dictaminada como suicidio, en una cárcel de Manhattan en 2019.

o

A pesar de su cambio de postura sobre el proyecto de ley, el presidente republicano sigue enojado por la atención prestada al asunto Epstein. El martes, llamó "persona terrible" a un reportero que le preguntó al respecto en el Despacho Oval y dijo que se debería revocar la licencia de la cadena de televisión para la que trabajaba el periodista.

La decisión se da luego de que los demócratas revelaran la semana pasada nuevos elementos que vinculan al presidente estadounidense con el convicto fallecido.

Epstein, de acuerdo con una serie de correos electrónicos revelados el pasado miércoles por los funcionarios del sector opositor, aseguró que el presidente estadounidense sabía de las jóvenes sobre las que el empresario financiero fue acusado de victimizar.

La Casa Blanca se refirió a la revelación horas más tarde del mismo miércoles y acusó a los demócratas de querer difamar al presidente republicano.

"Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su momento.

o

Trump y Epstein, cabe recordar, fueron fotografiados juntos antes de 2004, cuando rompieron su amistad que se remontaba 15 años atrás presuntamente por un proyecto inmobiliario.

